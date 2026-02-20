¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ö0.2mm¡×¤â¼ýÏ¿
2021Ç¯2·î24Æü¤Ë1st ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØFrench¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¿ô¡¹¥ê¥êー¥¹¤·¡¢5¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·î24Æü¤ËËÜºî¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÂç¿¹¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢³ÆºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖFrench¡×¡ÖMidnight¡×¡Ö³¨²è¡×¤ä¡¢³Ú¶Ê¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¡¢NHK E¥Æ¥ì¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¡Ê¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¡Ë¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¤³¤¿¤¨¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö0.2mm¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¤È¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±À©ºî¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º6¼ï¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Í³¤Ê¥¢ー¥ÈÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿6¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÃê½Ð¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é³Ú¶Ê·²¤Î¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.24 ON SALE
MINI ALBUM¡ØOITOMA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
movie90m.com
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/
Âç¿¹¸µµ® OFFICIAL SITE
http://motoki-ohmori.com/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/