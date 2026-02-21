¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×3¿ÍÁÈ¤Ë¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿? ¥À¥Ë¥¨¥ë¡ÖºÇ°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×
¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤¬¡¢¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡¢¥ë¥Ñー¥È¡¦¥°¥ê¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Î½Ð±é¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ï¥êー¡¢¥Ïー¥Þ¥¤¥ª¥Ëー¡¢¥í¥óÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î»£±ÆÃæ¡¢¡Ö14ºÐ¤«15ºÐ¡×¤À¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤¿¤Á¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Î½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØHot Ones¡Ù¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Î»£±ÆÃæ¡¢ËÍ¡¢¥¨¥Þ¡¢¥ë¥Ñー¥È3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥Þ¤ò¥É¥í¥·ーÌò¤Ë¤·¤¿¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ë¥Ñー¥È¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï²²ÉÂ¤Ê¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶õ¼ê¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡11ºÐ¤Ç¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ーÌò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅö»þ·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö14ºÐ¤«15ºÐ¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡¢ºî¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë