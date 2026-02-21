¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¾Î»¿¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡¡»ø¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÄÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÉð´ï¡É
ÉÙ»ÎÂç¤«¤é2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡Äºòµ¨¤Ï6ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.60
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬21Æü¡¢µÜºê¹ç½É¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¡¦º´Æ£ÌøÇ·²ðÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¡ÈÉð´ï¡É¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃæ¿´¤Ë»øÅê¼ê¿Ø¤ÎÅêµå¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¹±Îã¤È¤â¤¤¤¨¤ë½õ¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢º´Æ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÂç¤«¤é2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤¿23ºÐ¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢6»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.60¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤È¸À¤¨¤ëÂ®µå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¤â¤¹¤´¤¯½Ä³ä¤ì¤Î¤¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Î¾å¤Ç¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë