¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òSNS¤ÇÌÀ¤ë¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¡¢À¸»º¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
9Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿¥¹ー¥Ñー¤ò¼¤á¤Æ¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡¢Å¹¼ç¤Î°æ¾åË²Ú¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£
RKK¥é¥¸¥ª¤Ç·§ËÜ¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥ß¥ßー¥¥ã¥¹¥¿ー¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Àî¸¶ÉñÍ¥¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¡¦²ÌÊª¥Ð¥¤¥äー¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
2·î5Æü¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÆîÄÚ°æÄ®¤ÎÊÂÌÚºä¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ó¥¯.¥¤¥Î¥¦¥¨¡×¡£Èâ¤ò³«¤±¤ÆÅ¹Æâ¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢²ÌÊª¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¤ËÊÂ¤Ö¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²ÌÊª¤È°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç9Ç¯´Ö¡¢ÀÄ²ÌÊª¤òÃ´Åö¤·¡¢ºÇ¸å¤Î3Ç¯´Ö¤Ï²ÌÊª¤Î¥Ð¥¤¥äー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ´¹ñ¤Î»ºÃÏ¤ò½ä¤ë°ìÊý¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ç¡Ö¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Õ¥§2000±ß ¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï500±ß¤Ç¤Ê¤¼Çä¤ì¤Ê¤¤¡©
°æ¾å¤µ¤ó¡ÖÀ¸»º¼Ô¤µ¤óÃ£¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ØµîÇ¯¤è¤ê¼ýÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÀ³ØÉô¤Ç³Ø¤ó¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¥¹ー¥Ñー¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢²ÌÊª¤Î¼ý³ÏÎÌ¤âÈÎÇä¿ô¤âÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×
²ÌÊªÂç¹¥¤ Àî¸¶¥¥ã¥¹¥¿ー¡ÖÊª²Á¹âÆ¤Ç¡¢²ÌÊª¤ÏÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢»ä¼«¿È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤â¡¢µÒ¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡£
¼ê·Ú¤Ê¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤é²ÌÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢SNS¤Ë°î¤ì¤ë ¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¡Ö²ÌÊª¤¬À¹¤êÀ¹¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ë2000±ß～3000±ß¤ò½Ð¤¹¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥¹ー¥Ñー¤Î¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï500±ß¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤È°û¿©¶È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡ª¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é ²ÌÊª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤¾¡ª¡×
¤â¤Á¤í¤ó²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤Þ¤Çµ¯¶È¤ËÄ©¤à¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌÂ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¼þ°Ï¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤ä²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¢¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÃç´ÖÃ£¤â¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ç¡Ö¤¢¤È¡üÆü¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³«Å¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤¢¤È54Æü¡É¤ÎÅê¹Æ¡Ö»×¤ï¤º·èºÛ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¾å»Ê¤Î³§ÍÍ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤Âà¿¦ÆÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é²ÌÊª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Í¡ª ¤ª¤ì¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ê¤ë¤¼～ŽÎŽßŽÝŽÎŽßŽÝŽÎŽßŽÝ¡ª ¤Ç¤¹¾Ð¡¡¤ä¤ë¤¾¤ä¤ë¤¾¤ä¤ë¤¾～¡ª¡×
¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÉÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢²ÌÊª¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÌ£¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤²ÌÊª¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë·Ç¤²¡¢»Ô¾ì¤ä·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¸·Áª¤·¤Þ¤¹¡£
6¼ïÎà¤Î¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Ï¤É¤ì¤â¡¢¥«¥Ã¥È¥Õ¥ëー¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤À¹¤êÉÕ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï990±ß～1650±ß¤Ç¡¢9Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²Á³Ê´¶¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¡Ö¾å»Ê¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È²Á³Ê¤ò¾å¤²¤í¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¾Ð¡×
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÈ¾Ê¬¤ò¤ª»®¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Àî¸¶¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¤Î¤â¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Àå¿¨¤ê¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¡¦´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÆü¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÌÊª¤ÎÉÊ¼ï¤ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¤»ºÃÏ¡¢¿©¤ÙÊý¤Î¤³¤È¡ÄµÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇã¤¤Êª¥«¥´¤Ë²ÌÊª¤ò¡×
Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤«¤é2½µ´Ö¡¢¼ã¤¤½÷ÀµÒ¤«¤é¥°¥ëー¥×µÒ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Î¸µÆ±Î½¤¿¤Á¤¬Å¹¤Ë½¸¤Þ¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÌÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇã¤¤Êª¥«¥´¤Ë²ÌÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤éËÜË¾¤Ç¤¹¡×
¢¨Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ïµ»ö·ÇºÜ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹