¤Þ¤¿»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¡×
ËèÆü¡Ö¤Þ¤¿½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ïº¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¸¶°ø¤Ï3¤Ä¤Î¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ç¤¹¡×¡¼¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¥À¥ó¥É¥êËá¤¤¤Æ30Ç¯Ä¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦Çë¸¶²íÍµ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£º£²ó¤Ï½ñÀÒ¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¿Í¤Î¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿¦¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤â»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âµÙ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¸¶°ø¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö±£¤ì¤¿¥à¥À¡×¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤¢¤ë¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÂç¤Ê±£¤ì¤¿¥à¥À¤Ëµ¤¤Å¤¯
»ä¤Ï¤½¤Î±£¤ì¤¿¥à¥À¤ò¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºî¶È¤Î¥à¥À¡á¼êÌá¤ê¡¦¤ä¤êÄ¾¤·
¡¦½¸ÃæÎÏ¤Î¥à¥À¡áÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Â¿¤¤
¡¦¡È¼«Ê¬¡É¤Î¥à¥À¡á°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÆÃ¤Ë¡¢ËèÆü»Ä¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Þ¤ºµ¿¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢3¤Ä¤á¤Î¡Ö¡È¼«Ê¬¡É¤Î¥à¥À¡×¡£¤»¤Ã¤«¤¯°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âà¼ÒÄ¾Á°¤Î5Ê¬¡£²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡Ö±£¤ì¤¿¥à¥À¡×¤Ç¤¹¡Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À¤Î¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È±£¤ì¤Æ¡É¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÆü¤Î»Ä¶ÈÃæ¡£
¤µ¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î5Ê¬¤Ç²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¤¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞPC¤òÊÄ¤¸¤Æµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Íî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È³Î¼Â¤Ë¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
ÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¼êÌá¤ê¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¡×¤¹¤ë
¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯»Å»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÕÌá¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤ã¤ó¤Èºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Á°²ó¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Ìá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë3Êâ¿Ê¤ó¤Ç2Êâ²¼¤¬¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¡¢¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤â¡¢½¨°ï¤ÊÎã¤¨ÏÃ¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖÆ¬¤Î¤è¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æµ¯¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Î¤È¤²¿¤«¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤º¡¢¥¢¥ì²¿¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦Èá·àÅª¤Ê¸½¾Ý¡á¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥¿¥ÞÌá¤ê¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¡¢»Ä¶ÈÂ³¤¤ÎÀ¸³è¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊýË¡¤³¤½¡¢¡Ö·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡×¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤ËÊÔ½¸¡¦Ä´À°¤·¡¢°ìÉôÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë