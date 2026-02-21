¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¹âÎð¼Ô¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÁÂ±ó¤À¤·¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Ï¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¤¤¤¶Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö»àË´ÆÏÉÔ¼õÍý¡×¤Î¥ï¥±
¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤Î»ö¾ð¤Ï¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£À¸³¶ÆÈ¿È¤Î¿Í¡¢¿ÆÂ²¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¢»ö¼Âº§¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ç¤¢¤ì¶¦ÄÌ¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖË¡Åª¤Ê¿ÆÂ²¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¾ÀîËþÂ§»á¡¢Ê¡Â¼Íº°ì»á¡¢Âç¾ëµþ»Ò»á¡¢¾®Åç½¨¼ù»á¶¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø½ª³è¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¡¹¤ÎÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤àºÇ´ü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¡×¤Î³èÍÑË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤È°ì¸ý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â»ö¾ð¤ÏÍÍ¡¹
¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£Á´¤¯ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºâ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¦²ÈÂ²¤È¡¢Ë¡Î§¾åÁêÂ³¤¬´Ø·¸¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤Ì¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¤¯ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤Î¾ì¹ç¡¢ºâ»º¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¹ñ¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤¬ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¡¢Ã¯¤Ë²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±°ú¤·Ñ¤¬¤»¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ð¤¨¤ë¼êÃÊ¤¬°ä¸À½ñ¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÎËü¤¬°ì¤Î»þ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼êÂ³¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìò½ê¤â´ÊÃ±¤Ë¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¿Í¤ËÍê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»à¸å¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ò°ÑÇ¤¤¹¤ë·ÀÌó¡Ê»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¡Ë¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¡×
ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ò¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»à¸å¡×¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ä¸À¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢°ä¸À¤Ï°ä»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ßË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áòµ·¤äËäÁò¤Ê¤É¤Î»à¸å¤Î»öÌ³¤Ï¡¢°ä¸À¤ÎÉÕ¸À»ö¹à¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤âË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»àË´¸å¤ËÁòµ·¤äÇ¼¹ü¡¢°äÉÊÀ°Íý¡¢·ÀÌó¤Î²òÌó¤äÀ¶»»¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö»àË´¡×¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤Ï¡¢°ä»ºÁêÂ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â»àË´Ä¾¸å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¤ÎÏÃ¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤È¤Ï¡© ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î»àË´ÆÏ¤ÏÃ¯¤¬½Ð¤¹¡©
Îã¤¨¤Ð¡Ö»àË´ÆÏ¡×¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î»àË´ÆÏ¤ÏÃ¯¤¬½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÍ§¿Í¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÉÔÆ°»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ê²È¼ç¡¢ÃÏ¼ç¡¢²È²°´ÉÍý¿Í¡¢ÅÚÃÏ´ÉÍý¿Í¤Ê¤É¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸å¸«¿Í¡ÊÊÝº´¿Í¡¢Êä½õ¿Í¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¿Í¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¼õÇ¤¼Ô¡Ë¤·¤«Äó½Ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»à¸å¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÂ³¤¤ò²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Ë°ìÀÚÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£³ºÅö¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º»àË´ÆÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¿Í¤äË¡Äê¸å¸«¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤ÏËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÀ¸Á°¡×¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Áòµ·¤ä¤ªÊè¤Î´ÉÍý¤Ï¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»àË´ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤Î·ÀÌó¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·¤âÁòµ·¤ä¤ªÊè¤Î´ÉÍý¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁ¶â¤ÎÀ¶»»¤Ê¤É¤òÃ¯¤«¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤È¤ÏÊÌ¤Ë»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸å¡×¤Î»öÌ³¼êÂ³¤¤ò°ÑÇ¤¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤ò½ñÌÌ¤Ë¤·¤Æ°ä¤·¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤Ï¡¢ºâ»º¤òÃ¯¤Ë¤É¤ì¤À¤±°ä¤¹¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤Ç¤ÏÁòµ·¤Î¼êÂ³¤¤ä¡¢¤ªÊè¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò°ÑÇ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·»à¸å»öÌ³¤ò°ÑÇ¤¤µ¤ì¤¿¡Ö»à¸å»öÌ³¼õÇ¤¼Ô¡×¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤È°Û¤Ê¤ê»àË´ÆÏ¤ÏÄó½Ð¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤°Õ¸å¸«·ÀÌó¤È¥»¥Ã¥È¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¿¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë¤ª´ê
¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ëÁ°¤Ê¤é¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤È»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¾Ú¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ò¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«É®¾Ú½ñ°ä¸À¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ê»ý¤Á¤Î»ñ»º¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÍÂ¤«¤ê¶â¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¸Á°¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤òÍÂ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ä¸À¤Ç°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ä»º¤òÄ´ºº¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºâ»ºÄ´ºº¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ºâ»º¾õ¶·¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ÆÂ²¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤¬°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áòµ·¤Ê¤É¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ï·ÀÌó¤·¤¿»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¤¡¢¿ÆÂ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë½¢¤¡¢¤«¤Ä»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ç»à¸å¤Ë»öÌ³¤òÃ´¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÌò½ê¤ËÊÝ¸±¾Ú¤òÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ºÙ¡¹¤È¤·¤¿ÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¡¢¸÷Ç®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÀÌó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð»öÌ³¼ê
Â³¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¤â´Ø·¸À¤¬°¤¤¾ì¹ç¤ÏËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶²¤é¤¯¡¢¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼êÂ³¤¤òÆñ¤Ê¤¯¹Ô¤¦¤Î¤Ï
Æñ¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁêÂ³¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä
¡Ö»à¸å¡×¤Ë¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î²ÐÁò¡¦Ç¼¹ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤«¤·¤é¤ÎÍýÍ³¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤Êý¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÊèÃÏ¡¢ËäÁòÅù¤Ë¤è¤ëË¡Î§¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬²ÐÁò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë°ä¹ü¤Î
°ú¤¼è¤ê¤ä²ÐÁòÂå¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬ÁêÂ³¿Í¤òÄ´ºº¤·Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï»à¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡© ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¡Ö¿Æ»Ò¤Î±ï¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁêÂ³¿Í¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¡¢¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Î±ï¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î±ï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²¿¤âÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¼êÂ³¤¤Ç¤Ç¤¤ë¼ç¤Ê¤³¤È ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¡×¤ò»ÊË¡½ñ»Î¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤·¡¢»à¸å¤ÎÁòµ·¤ÈÇ¼¹ü¡¢ÄÂÂß¤Î²È¤Î»ÄÃÖÊª½èÍý¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤È¤Ï¡¢°åÎÅÈñ¤ä»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢Áòµ·¤äËäÁò¡¢¹ÔÀ¯¤Ø¤Î
ÆÏ¤±½Ð¤Ê¤É¡¢¡Ö»à¸å¡×¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼êÂ³¤¤ò°ÑÇ¤¤Ç¤¤ë·ÀÌó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤Ï¡¢Ë¡Î§¿¦¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎË¡Î§¿¦¤ÎÊó½·ÂÎ·Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¿ôÎÁ¤À¤±¤Ç30Ëü±ß°Ê¾å¤È¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Áòµ·Âå¤ä»àË´¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤Î¼ÂÈñ¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢»à¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤Ï50Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¡Î§¿¦¤Ë»à¸å»öÌ³¤ò°ÑÇ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¹ç·×100Ëü±ß¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤Ë¤è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤òÍ§¿Í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
°ìÊý¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤ÏÍ§¿Í¤Ê¤É¿ÆÂ²°Ê³°¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¼¡¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤ÇÍ§¿Í¤ËÁ´ºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢»à¸å¤Î½ô¡¹¤â¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë»Ý¤ò°ä¸À¤ÎÉÕ¸À»ö¹à¤ËµºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ä¸À¤Ï°ä»ºÁêÂ³°Ê³°¤Ë´Ø¤·¤ÆË¡Åª¤Ê¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í¤¬°ä»º¤Î¤ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ»à¸å¤Î»öÌ³½èÍý¤òÁ´¤ÆµñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ë¡Åª¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤Ï°ÑÇ¤ÆâÍÆ¤¬·ÀÌó¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ò¿ÞÉ½5¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¤âÆâ±ï¤äÆ±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö»à¸å¡×¤Î»öÌ³¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤·ÀÌó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÉ¬Í×¡© ½Ð½ê¡§É®¼ÔºîÀ®
À¾Àî ËþÂ§
Ê¡Â¼ Íº°ì
Âç¾ë µþ»Ò
¾®Åç ½¨¼ù