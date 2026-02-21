¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿··¿¡ÈÄ¶¡¦¹âÀÇ½¡ÉSUV¡×¤ËÃíÊ¸¡ÈÂ¿È¯¡É¡ª 425ÇÏÎÏ¤Î¡Ö¹âÀÇ½4WD¡×¡õ¡ÈÂç·Â¥Ö¥ì¡¼¥¡ÉÅëºÜ¡ª »Â¿·¡ÖHAKUGIN¡×¥«¥é¡¼¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ÖRZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¡×¤¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
Æ°ÎÏÀÇ½¥¢¥Ã¥×¡õÀìÍÑ¶õÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä¤òÅëºÜ
¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÏSUV¡ÖRZ¡×¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖRZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹RZ¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡Ê°Ê²¼¡¢BEV¡ËÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡Ö¡ÈÄ¶¡¦¹âÀÇ½¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëBEVÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢´¶À¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÁö¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¸½¤·¡¢BEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÊÑ³×¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤ÏAWD¡ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖRZ450e¡×¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Â³¤¤¤ÆFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë²½¡¢·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î¿Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖRZ300e¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏRZ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖRZ450e¡ÈF SPORT Performance¡É¡×¤ò100Âæ¸ÂÄê¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢BEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´ÌÌÅª¤Ëºþ¿·¤·¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¹â½ÐÎÏ²½¤È¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¿Ä¹¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDIRECT 4¡×¤ÎÆÃÀ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥ÈÊÑÂ®¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖRZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¡×¤Ï¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖRZ550e¡ÈF SPORT¡É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶õÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï313kW¡ÊÌó425ÇÏÎÏ¡Ë¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.4ÉÃ¤ò¼Â¸½¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î20¥¤¥ó¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç·¿¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¼¼²°µÁ½¨Áª¼ê¤ä¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îº´¡¹ÌÚ²í¹°Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õÎÏ¤ÈÁö¤ê¤ÎÀÇ½¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£³Æ½ê¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥ê¥¢¥í¥¢¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ë¥¸¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¥Ù¥¼¥ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡Ê¥ë¡¼¥Õ¡¦¥ê¥¢¡Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ù¥¤¥ó¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂ¿´ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õHAKUGIN II¡ÊÇò¶äII¡Ë¡×¤ª¤è¤ÓRZ550e¡ÈF SPORT¡É¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥Î¥°¥ì¡¼¡×¤ÎÁ´2¿§¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï°ìÂÎÀ®·¿¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÈF SPORT Performance¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ENKEIÀ½¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿21¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4860mm¡ßÁ´Éý1965mm¡ßÁ´¹â1614mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡¢1216Ëü5000±ß¡Á1244Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¤è¤¯¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊRZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ä¤¤¤Æ¡¢1·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹Å¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ëÅÅÆ°EV¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¿··¿¡Ø¥Þ¥«¥ó¡Ù¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ç¤Ï¥Þ¥«¥ó¤ÎÊý¤¬Äã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËRZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ê¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎSUV¤â´Þ¤á¤Æ¡Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤¦¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¾¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹Å¹¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼¼²°Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤«¤é¡Ø¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»ö¼Â¡¢RZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤â¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢RZ600e¡ÈF SPORT Performance¡É¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤Î1Âæ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£