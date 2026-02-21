¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢¥Ó¥Ó¤ÎÁêËÀ¥«¥ëー¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡© Í½¹ðÊÔ¤Ë¤âÉÔºß¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë3¤Ä¤Î²ÄÇ½À
¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2026Ç¯3·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤ä±ÇÁü¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÔºß¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ï¡¢Ä¶¥«¥ë¥¬¥â¤Î¥«¥ëー¤À¡£¡È¥ß¥¹¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡É¤³¤È¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¡¦¥Ó¥Ó¤È¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤âÄ¥¤ëÃé¼Â¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡£Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·òµ¤¤µ¤È°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤âÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
¥«¥ëー¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯13´¬¤Î¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ôー¥¯¡×ÊÔ¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¥·ー¥º¥ó2¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¼Â¼ÌÈÇ¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç¤â»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥«¥ëー¤Î°·¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢3¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤À¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À©ºî¥³¥¹¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅÐ¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥±ー¥¹¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¥È¥Ëー¥È¥Ëー¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤ä¥¢¥ó¥é¥Ã¥ー¥º¤¬¹âÅÙ¤ÊCGµ»½Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°Êª·Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÆ±Åù¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¯¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ó¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£(C) ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥«¥ëー¤ÎÅÐ¾ì¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤À¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì»þ´ü¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶ºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥«¥ëー¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤Î¥·¥å¥·¥å¡¢¥¸¥ã¥ó¥´¡¢¥è¥µ¥¯¤È¥¸¥ç¥Ëー¡¢¥Ï¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ä¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊ¤ÎÀº¿À¤òÂº½Å¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¥·¥êー¥º¡ÖONE PIECE¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£