¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ç¥×¥íÌîµå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡Ú»³ËÜÇë»Ò¤Î£¶¡Ý£´¡Ý£³¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¡ÛÂè206²ó
¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢£±ÎÝ¡Á£³ÎÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬½¾Íè¤ÎÌó38¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤«¤é¡¢Ìó46¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤Ø¤ÈÂç·¿²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊÕ¤¬Ìó7.6¥»¥ó¥Á¹¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÎÝ´Ö¤¬Ìó10¡Á15¥»¥ó¥ÁÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢Â¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬Ìî¼ê¤¬¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿MLB¤Ç¤Ï¡¢ÅðÎÝ¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
MLB¤Ç³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.Áª¼ê¤¬73ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Åê¼ê¤Î¸£À©¤äÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤Î¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÅðÎÝ¤¬41¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤¬¤¤¤«¤Ë·æ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤À¤±¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±Ç¯¤ÎMLB¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¸£À©µå¤ÎÀ©¸Â¡×¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬Ê£»¨¤Ë¤«¤é¤ß¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÅðÎÝ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ë¡¼¥ë¤ò¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ³×¤µ¤»¤ë´¶¤¸¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤¬¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥¿ºÎ½¸¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯¤Î±«¤Ê¤é¥Õ¡¼¥É¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤ÇÉ¤Î»³ËÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÅðÎÝ¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ºÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸£À©¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¡¢¸£À©¤òÊáµå¤¹¤ëÌî¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸£À©¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÌî¼ê¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤«¤éÆ¨¤²¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¹ø¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Áö¼Ô¤Î¥ê¡¼¥É¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅðÎÝ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤â¹â¤Þ¤ë¤«¤â¡£¥Ù¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿³È½¤â¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¤¬¤Û¤ó¤Î¿ô¥»¥ó¥ÁÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¥»¥ó¥Á¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡ÇÔ¡¢Áª¼ê¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ç"¾Ð¤¦"¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³«Ëë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿Íè½µ¡£
