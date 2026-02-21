¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¤Ë¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¡¡²èÌÌ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡È´í¸±¤Ê¿§µ¤¡É
¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2·î13Æü¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¼ç±é¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¡£²¼¿åÆ»¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿È¸µÉÔÌÀ¤Î»àÂÎ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢»Ù¼ÒÄ¹¥µ¥é¡¦¥¥à¡Ê¥·¥ó¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÁÇÀ¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥ê¥éー¤À¡£¡Ø¿Í´Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥Íー¥à¡§µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¥à¡¦¥¸¥ó¥ß¥ó´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¡Öº£Æü¤Î¥·¥êー¥ºTOP10¡×¤Ç¤ÏÇÛ¿®Ä¾¸å¤«¤éÏ¢Æü¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡ØMiss¥Û¥ó¤ÏÀøÆþÄ´ººÃæ¡Ù¥¬ー¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÄË²÷ºî¤Ë¡¡¸½ºß¤ÈÃÏÂ³¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î²ù¤·ÎÞ
¡¡¤½¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢·º»ö¥Ñ¥¯¡¦¥à¥®¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£»ö·ï¤ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥à¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢»àÂÎ¤Î¼ç¤È»×¤ï¤ì¤ë¡È¥µ¥é¡¦¥¥à¡É¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤ØÊ¹¤¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¾Ú¸À¤ÎÃÇÊÒ¤ò½¦¤¤½¸¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÏÄ¤Ê¿¿¼Â¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÇí¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤ÎÆ·¤Î±ü¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤Ê¡¢¤À¤¬³Î¤«¤Ê¼¹Ç°¤¬½É¤ê»Ï¤á¤ë¡£¥à¥®¥ç¥ó¤Ï·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¥ëー¥ë¤äÀµµÁ¤ò¤É¤³¤«Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëºÝ¤Ë¸«¤»¤ë¡¢¾×Æ°¤òÈë¤á¤¿¤è¤¦¤Ê°Ò°µ´¶¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ÎÃË¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤Î¡ÈÃ¼Àµ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ê²¿¤«¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬Ä¹Ç¯Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¤Î¿¹ ～¿¼¤¤°Ç¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë～¡Ù¡ÊtvN¡Ë¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÇÐÍ¥¤À¡£Èà¤¬±é¤¸¤¿¸¡»ö¥½¡¦¥É¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾ï¤Ë¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Î´é¿§¤ò±®¤¦àÄàÑ¤ÊÃË¡£½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢»þ¤Ë¤ÏÈÈºá¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤âÊ¿µ¤¤Ç¹Ô¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ¿È¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë°ÆÁ¸¡»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´°Á´¤Ê°¤ËÂÄ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö½¤µ¤¬¶¯¤¤»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÎÉ¤¤¤¬°¤¤¡¢¥É¥ó¥¸¥§¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡¢¡ÈÁ±¤È°¤Î¤¢¤¤¤À¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯¡É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤Î±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÎäÀÅ¤Ê²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¾×Æ°¤¬ÀÅ¤«¤ËÞú¤à¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤¬¡¢Èà¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÀ¸¡¹¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥à¥®¥ç¥ó¤ÎÀÅ¤«¤Ê¼¹Ç°¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È´í¤¦¤µ¡É¤ò±Û¤¨¤¿¡¢À©¸æ¤µ¤ì¤¿Í¾Íµ¤¬Éº¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½Ð±éºî¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¤Ç¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸ºþ¿·¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤È¹â¿ÈÄ¹¡¢¥¹ー¥Ä¤¬»÷¹ç¤¦ÐÊ¤Þ¤¤¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥í¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î³èÌö¤òÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤¬¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î´°àú¤ÊÈë½ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎCEO¥«¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ëÈë½ñ¥æ¡¦¥¦¥Î¤ò±é¤¸¤¿¡£»Å»ö¤Ç¤Ï´°àú¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¸«¤»¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶ー¤È¤·¤ÆÍÄ¤¤Ì¼¤ò»ü¤·¤à¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤¬Å»¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÔÍø¤Ê¶õµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤È¿§µ¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿´î¤·¡¢SNS¤Ç¤â¡ÈÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¸¥æ¥ó¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎËö¤Ë·Þ¤¨¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤Î¾ìÌÌ¤À¡£ÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤¿¤¢¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¥¸¥æ¥ó¤È¡¢Ì¼¤ò»ý¤Ä¿È¤È¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¥¦¥Î¡£¤À¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ³¹¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¿®¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¦¥Î¤ÏÌÂ¤¤¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¥¸¥æ¥ó¤òÊú¤¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÈë½ñ¤È¤·¤Æ°ìÊâ°ú¤¡¢Áê¼ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡ÈÃË¡É¤È¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¸ÍÏÇ¤¦¥¸¥æ¥ó¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÊú¤´ó¤»¤ë¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ÈÀÅ¤«¤Ê¿§µ¤¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬¡¢´í¤¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊñÍÆÎÏ¤ò¼«¤é¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿Å¾´¹ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ø¥µ¥é¡¦¥¥à¤È¤¤¤¦½÷¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¡Ö´í¤¦¤µ¤ÈÍ¾Íµ¤Î¶¦Â¸¡×¤â¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥µ¥é¡¦¥¥à¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤á¤°¤ë²óÁÛ¤È¡¢¥à¥®¥ç¥ó¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÐÏÃ¥·ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¾éÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¼èÄ´¼¼¤äÊ¹¤¹þ¤ß¤Î¾ìÌÌ¤¬¾ï¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¶ÛÇ÷´¶¤æ¤¨¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡È´í¤¦¤µ¡É¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÍýÀ¤È¡¢Áê¼ê¤ò°û¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´í¤¦¤µ¤ÈÍ¾Íµ¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿º£¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²èÌÌ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£ Èà¤Ï¤¿¤À¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿Ê²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê´í¸±¤Ê¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¤è¤·¤Ï¤é¤æ¤¦¡Ë