¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤¬¤¤¤¿¡¡¥ê¥ó¥¯Ëµ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤·¡Ä¡Ö¤³¤ì¤¬¾Úµò¤è¡×
¸ÞÎØ¶â¤Î¥µ¥é¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤ÈÊÂ¤ÖÅìÍÎ¿Í¡Ä¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎPSY
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ÈÆüËÜÁª¼ê¤¬É½¾´Âæ¤Ë2¿ÍÎ©¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¤³¤Î±éµ»¤ò¸«¼é¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬³¤³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2002Ç¯¤Î¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯Âç²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥é¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¡Ö¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÎ®¹Ô¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê¤ÎPSY¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤À¡£¡ÖPSY¤È»ä¤¬°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢É×¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¾Úµò¤è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÇÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¡×¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¤À¡ª¡×¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿PSY¤Ï¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åö»þ¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë