¶õ¤âÈô¤Ù¤½¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¤¬¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÌ¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ãå¤ëÃÈË¼¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¤Ç¤¹¡£
¡ÖMakuake¡×¡ÖCAMPFIRE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃ£À®Î¨¿ôÀé¡ó¤ò´ÊÃ±¤ËÃ¡¤½Ð¤¹¥â¥â¥ó¥¬¤ò³«È¯¤·¤¿Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îºä°æÍ¦°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¿Íµ¤¤Ë
¡¼¡¼¥â¥â¥ó¥¬¤¬¤³¤ì¤À¤±»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
ºä°æ¡§¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡¢ÃÈË¼Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¡¢·Á¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤éÍß¤·¤¤¡¢CO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤(²Ð»ö¡¢´¹µ¤¡¢ÄãÂÎ²¹¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤)¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢²°³°¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹¤È¤¤ËÃå¤¿¤¤(Åß¥¥ã¥ó¥×¡¢É÷·Ê»£±Æ¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊªÈÎ¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¡Ä)¤Ê¤É¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È°Ê³°¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ç¥â¥â¥ó¥¬¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºä°æ¡§¼«¼Ò¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¥á¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¼õÃíÀ¸»º¤Ç¡¢²·¤·¤Ê¤É¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ê¡¼ºß¸Ë¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ý¤¿¤º¡¢¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÎÍ½È÷¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿Ê¬¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÄ¥¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¼¡¼¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºä°æ¡§¡ÖÃÈ¤«¤¤¡×¡ÖÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤Ê¤ÉÃÈ¤«¤µ¤äÀáÌó¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤È¤â¤È¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥â¥â¥ó¥¬¤ò¤ª¸ß¤¤¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥â¥ó¥¬¤Ï¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤«¤é¥¤¥¿¥º¥é¿´¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤ä¼«Í³¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÃÈË¼¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ ¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥â¥ó¥¬¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æ¡§¤´¼«Âð¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÄ«¡¢Îä¤¨¤¤Ã¤¿²È¤ÇÄ«¿©¤ä¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÉô²°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÈ¤Þ¤é¤º´¨¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤ÏÃå¤Æ¤¹¤°ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤«¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç°ì¿Í¤Î»þ¤ÏÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¥â¥â¥ó¥¬¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îà»÷ÉÊ¤ËÃí°Õ
¡¼¡¼Çä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¿¿»÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Îà»÷ÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡©
ºä°æ¡§Îà»÷ÉÊ¤Ï¥â¥â¥ó¥¬Âè1ÃÆ(2021Ç¯)¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¹ñ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä±Û¶EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÎà»÷ÉÊ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£°¼Á¤Ê¤â¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÄÌÃÎ½ñ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÎà»÷¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏËèÇ¯¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ì¤Ð¿¿»÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤ê»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°áÎÁÉÊ¤Î¸«¼±¤ÎÀõ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿ÉÊ¼Á¤Î°¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¸å²ù¤µ¤ì¤Æ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Êªºî¤ê¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉõÅû·¿¤Î¿²ÂÞ
¡¼¡¼¥â¥â¥ó¥¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ºä°æ¡§°ÊÁ°¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¥â¥â¥ó¥¬¤òÃå¤ÆÈô¤Ó¹ß¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¥â¥â¥ó¥¬¤ÎÃåÁÛ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¿ÃÎ¤é¤º¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉõÅû·¿¤Î¿²ÂÞ¤Ç¤¹¡£Â¤ò½Ð¤»¤ÆÂµ¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ä¡¢¥â¥â¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥â¥ó¥¬¤Ï¸½ºßCAMPFIRE¤Ë¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¤Íè¤ÎÃÈË¼Éþ¡Û¤è¤ê·Ú¤¯ÃÈ¤«¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¯½Ð³Ý¤±¤ä¤¹¤¯ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÆ°¤±¤ë¿²ÂÞ
https://camp-fire.jp/projects/916087/view[¥ê¥ó¥¯]
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://gron.base.ec/
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)