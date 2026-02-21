¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎQPS¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ï¡©
²ñ¼Ò¤ò¿¤Ð¤¹¼ÒÄ¹¡¢¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡© Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®µÜ°ì·Ä»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä½ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±ÄÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤¤¿®Ç°¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Þ¤º¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï²¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËþÂ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»ä¤Ï¡¢¾¯¤·°ÕÃÏ¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ØËþÂ¡Ù¤È¤¤¤¦ñ½Æ¬¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆÅÙ¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖËþÂ¡×¤òÄ¾ÀÜÇã¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖËþÂ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤òÇã¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖËþÂ¡×¤ä¡Ö´¶Æ°¡×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤êQPS¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂ¾¼Ò¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤¤¤«¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Îº¬ËÜ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µá¤á¤ë¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
QPS¤ÎÆâÍÆ
¡¡QPS¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê³µÇ°¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÉü½¬¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢C¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Q¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£»ä¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äµ¡³£¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏQ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡P¤Ï²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡S¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎS¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤Ç¤â·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÅ¹¤¬¶á¤¤¤«¤é¡×¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ö¼ÒÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡ÖÅÅÏÃ¤Î±þÂÐ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¡ÖÍ§Ã£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤â¥×¥é¥¤¥¹¤È¤â´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æâ¼Â¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎQPS¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¼«¼Ò¤òÁª¤Ö¤«¥é¥¤¥Ð¥ëÂ¾¼Ò¤òÁª¤Ö¤«¤ò¡ÖÁêÂÐÅª¡×¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
S¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë
¡¡¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯S¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡S¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÎ©ÃÏ¡×¡ÖÉ¾È½¡×¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê³«Å¹»þ´Ö¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¡Ë¡×¡Ö¿Í¡×¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¡ÖÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£¶á¤¤¤«¤é¤½¤ÎÅ¹¤ÇÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆü¾ïÉÊ¤òÇã¤¦¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹¤ÇÇã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼ÈÓ¤Ë»È¤¦ÌîºÚ¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶5±ØÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤Û¤É¼Á¤Î°ã¤¦ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÊÌ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë³§¡¢¶á¾ì¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤±¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡ÖÉ¾È½¡×¤â¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£É¾È½¤ÎÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤äÅ¹¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¤·¡¢É¾È½¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÍøÍÑ²ÄÇ½À¡Ë¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤é³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Å¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡ÖÉÊ¤¾¤í¤¨¡×¡£¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤±¤ÐÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤½¤³¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½ñÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍÎ½ñ¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð´ÝÁ±¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢ÀìÌç½ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¸¥å¥ó¥¯Æ²¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¾ï¤Ë¡Ö¥¢¥Ù¥¤¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢³«Å¹»þ´Ö¤äÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬½½Ê¬¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÇ§ÃÎ¡×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¸å¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î5¤Ä¤ÎP¡×¤Î¡ÖPromotion¡Ê¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¡Ë¡×¤È¤âÂç¤¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í¡×¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°ìÅÙ°¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆóÅÙ¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤âÉÊÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤òÊªÍýÅª¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë²ÙÊª¤ò²È¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë65ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö3500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¥¿¥À¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇ¼´ü¡×¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËB to B¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡B to C¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÇ¼´ü¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢·ëº§¼°¤ò1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÍê¤à¤È3¥«·î¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÍê¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¼´ü¤¬³Î¼Â¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡S¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡Ë¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç¡¢¶âÍø¥¼¥í¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹°ì³çÊ§¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍ¿¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âÇã¤¦¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤«¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ¹¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÎ©ÇÉ¤ÊÅ¹¹½¤¨¤ÇÅ¹°÷¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¹¤Îºî¤êÊý¤äÊ·°Ïµ¤¡¢ÀÜµÒ¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¹ØÆþ¤ò·è¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡QPS¡½¡½¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÊ¬²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï²ñ¼Ò¤òÁª¤Ó¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎQPS¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤¿Ê¬²ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡À®¸ù¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO
10¿ô¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¡¢¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
1957Ç¯ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£ºß¿¦Ãæ¤Î84Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢MBA¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢Æ±¹Ô¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤äM¡õA¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢91Ç¯¡¢²¬ËÜ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¼èÄùÌò¤ËÅ¾¤¸¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Î93Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢PKO¤Ë¹ñºÝÁªµó´Æ»ë°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
94Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸½¥»¥ó¥È¥±¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë´ë²èÉôÄ¹¤È¤·¤ÆºßÂð²ð¸î¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£96Ç¯¤Ë¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2014Ç¯¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¼ÒÄ¹¤ÎÀ®¸ù½¬´·¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤É¤ó¤Ê»þÂå¤â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¡Ö¼ÒÄ¹ÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿ô»úÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆÉ½ñÎÏ¡×ÍÜÀ®¹ÖºÂ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¡Ö1ÉÃ!¡×¤ÇºâÌ³½ôÉ½¤òÆÉ¤àÊýË¡¡Ù¡Ø¿Þ²ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼·Ð±Ä¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¡ÖROE¤Ã¤Æ²¿?¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø¿Þ²ò¡ÖPER¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ»ØÉ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢PHP¸¦µæ½ê¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï160ºý°Ê¾å¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ôÌó405ËüÉô¡£