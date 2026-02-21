J¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ØÆ°¤¡Ä¸Å¹ë2Ç¯À¸¤Ï¡ÈÀäÂÐÅªÂ¸ºß¡É¡¡¥×¥í¤Ø¤Ï¡Ö¹âÂ´¤Ç¹Ô¤¯¤«¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤«¡×
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¡¢¹âÂÎÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥ê¡¼¥°ËÜ³Ê³«Ëë¤òÁ°¤Ë¸×»ëâ¾¡¹¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï2·î15Æü¤ËÉðÆî¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿ºë¶Ì¸©¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¿·¿ÍÀï¤«¤é¡£¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇò¤ÈÇö»ç¤Î¡ÈÉðÆî¥«¥é¡¼¡É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢¿·¿ÍÀï¤Çºë¶Ì¸©¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿ËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇË²õÎÏ¤¢¤ë¹¶·â¤ÎÂ¿¤¯¤ÏMF¾®»³°ìå«¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®»³¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¾»Ê¿¤È¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª·è¾¡¤Ç¤âµ¡¤ò¸«¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹¤¯»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬ÉðÆî¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1·î¤Ë¤ÏU-17ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´¸õÊä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëJ¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾»Ê¿Àï¤ÏºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¼«Ê¬¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄ¹Íþ´î¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ËÁª¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÃÃ¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢ÉðÆî¤òÁ´¹ñ¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤¢¤Î»î¹ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤òÇØÉé¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤éÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë8ÈÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â¹»ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¹â¹»ÁªÈ´¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®ÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶¯ÅÙ¤Ï¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤â¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ð½à¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¾®»³¤Ï¡¢ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¿ÍÀï¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÂæ¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÃæÈ×¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÆ°¤²ó¤ê¡¢µåºÝ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÂ¨»þÃ¥´Ô¤äÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¶î»È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£Á°È¾29Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ3¿Í¸ò¤ï¤·¤Æ¤«¤é·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±Ô¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£Æ±30Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ø¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç´ÑµÒ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡À»Ë¾³Ø±à¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤â¡¢¾®»³¤Ï¼¡¡¹¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°¸åÈ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ5ËÜ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£Áê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤È¥·¥å¡¼¥È¥ß¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿²ó¤â°ìÈ¯¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¶ÉÌÌ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÍî¤È¤¹¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¡£Í×½ê¤Ç·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤Î°ì·âÉ¬»¦¤Î¥Ñ¥¹¤Ï´ÑµÒ¤ò²¿ÅÙ¤â¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¢È´¤±¤¬¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¤Ó¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ä´¬¤¯¥Ü¡¼¥ë¡¢Â¸µ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¼ý¤Þ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤µå¼ï¤ò½³¤ë¤³¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥¯¤ËÈ½ÃÇÎÏ¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ¾®»³¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹âÂ´¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÊÏ©¤Ï¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÉðÆî¤òÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦Âç»Å»ö¤âÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉðÆî¤Ï¸Å¹ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¡¢¹¶·â¤Î·èÄêÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢Áª¼ê¸¢¤ÎÎ¾Êý¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶¯²½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤ò¤»¤º¤ËËèÆü¤òÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍê¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¾®»³¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë