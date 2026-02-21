¥Þ¡¼·¯¤È¤Î¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤Îº¹¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤Î¡È40Ëü±ßÄ¶¾ÆÆù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¸åÇÚ¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï
¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¡¢¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×²ñ·×¤Ï40Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ä¥Þ¥¨¥±¥ó¾ÆÆù²ñ¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤ë
¡¡30¿Í¶á¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡£²Æì¡¦¶â(¤)Éð(¤ó)Ä®(¤Á¤ç¤¦)¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î³ÚÅ·Åê¼ê¿Ø¤¬2·î13Æü¤ÎÌë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¿ÆËÓ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î°ßÂÞ¤òÄÏ¤ó¤À¥Þ¥¨¥±¥ó
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼¤«¤é³ÚÅ·¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ¡£
¡Ö»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÆâÀ±Î¶Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ò¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¶â¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤ë²ñ¡Ó¤È¤·¤Æ½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ò³Ú¤·¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡Ó¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£Á´°÷Âç¿©´Á¤Î¤¿¤á¡¢²ñ·×¤Ï40Ëü±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î°ßÂÞ¤òÄÏ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤Ë¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
¡ÖÅÄÃæ¤È¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÊÆ¹ñµ¢¤ê¤Î³ÚÅ·¤ÎÂçÊª¤È¤¤¤¨¤ÐÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡¢¸½µð¿Í¡Ë¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢
¡Ö³ÚÅ·¤Ç¤ÎÅÄÃæ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¡¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼ð¤ìÊª°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄ¤â²ÃÆþÅö½é¤Ï¡ØÅÄÃæ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¸åÇÚÁª¼ê¤«¤é¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°ÅÄ¤Ï±ãÀÊ¤Ç¡Ø¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤·¡¢¥Ø¥¿¥¦¥Þ¤Ê³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤«¤é¤Ä¤¤¤¿°¦¾Î¤Î¡Ø²èÇì¡Ù¸Æ¤Ó¤âµö²Ä¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¶ÛµÞ¾·½¸¤µ¤ì¤¿Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤µ¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢ÅÄÃæ¤È¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¼ã¼ê¤«¤é¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó
¡¡³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¡¢´ß¹§Ç·Åê¼ê¡Ê41¡Ë¤âÉ¾È½¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£
¡Ö´ß¤Ï16Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ¾Éð¤«¤é³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾Éð»þÂå¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤âºÇÄã¸Â¤Î¸òÎ®¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ã¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤Î¿Í¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÁ°ÅÄ¤Î³ô¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö·ÀÌó¶â¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×É¾²Á¤¬µÕÅ¾
¡¡³ÚÅ·¤Ï13Ç¯°ÊÍè¡¢ÆüËÜ°ì¤É¤³¤í¤«¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼åÅÀ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉÔºß¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬Á°ÅÄ¤À¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï7»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨7.88¡£Á´À¹´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐµåÂ®¤âÀ©µåÎÏ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³ÚÅ·¤Ï2Ç¯Áí³Û4²¯±ß¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ³ÎÌó¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÀÌó¶â¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¼êÏÓ¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¡Ø¤¤¤¤Çã¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â³ô²Á¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯2·î26Æü¹æ¡Ë