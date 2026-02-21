¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¹âÌÚÈþÈÁ¡¢»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤ËËÜ²»ÅÇÏª¡¡1500m6°Ì¤ÇÎÞ¤ÎÊúÍÊ¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¹âÌÚ¤Ï»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤Î¼èºà¤ÇÎÞ¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500m¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï¡¢1Ê¬54ÉÃ86¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬»Ä¤ê1¼þ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¸þ¤«¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¼ºÂ®¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é¤ª¤è¤½0.8ÉÃÃÙ¤ì¤ë¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ç»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö1500m¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î1¼þ¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî2Âç²ñ¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï½Å°µ¤È¤È¤â¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹âÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸ìÊÀ¤òÀ¸¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¹âÌÚ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï¡Ø¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºÚÆá¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4Ç¯´Ö¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¹âÌÚ¤Ï¤µ¤é¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
