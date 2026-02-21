¸ÅÁãÉüµ¢¤â¡Ä´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÍè¤ë¤Î¤¬3Ç¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
À¾Âç¸à¡Ö·Ð±ÄÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÇÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡2021Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸½é¤Î¡È¶õÇò´ü´Ö¡É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾Âç¸à¡£
¡¡Åö»þ33ºÐ¤Ç¤Þ¤À½½Ê¬³èÌö¤Ç¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤âJ1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤Î6²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö·ë¶É¡¢ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÎÎý½¬À¸¤ÈFC´ôÉì¤À¤±¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏÀµÄ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿À¾¡£³Î¤«¤Ë2019Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢3Ç¯È¾¸å¤ËÌµ½êÂ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¡£±ºÏÂ»þÂå¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤¬±Æ¶Á¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ÎÂ®¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀ¾¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¸ÅÁãÉüµ¢¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿»¥ËÚ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÏÃ¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Î»¥ËÚ¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ºÏÂ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¶½Ûñ¿µ»°¡Ê±ºÏÂ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á·ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼±Ä¶ÈÃ´Åö¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÅÄÃæ½ÙÂÁ¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢¿ûÂçµ±¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¹âÎæÊþ¼ù¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÏ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÀ¾¤Î¹âÅÙ¤ÊÀï½Ñ´ã¤Èµ»½Ñ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ç°Ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸10°Ì¡£À¾¼«¿È¤âJ1¤Ç13»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤ï¤º¤«2»î¹ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íâ2023Ç¯¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÄäÂÚ´¶¤Ï¿¡¤¨¤º¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï12°Ì¡£À¾¤Î½øÎó¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢8·î¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»¥ËÚ¤ÏºÇ½é¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÂç¸à¤Ï¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬3Ç¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥ß¥·¥ã¡Ê¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡á¸½Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤Ï¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¯Åç¤ÇÄ¹¤¯¡Ø¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥·¥ã¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¯°Õ»×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¡Ø¾¡¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥·¥ã¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡»¥ËÚ¤ÏJ1¤ÈJ2¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë¥ß¥·¥ã¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈJ1¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤Î¥ß¥·¥ã¤¬ÃÛ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ß¥·¥ã¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾¤Ï»¥ËÚ¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¤´í×ü¤òÊú¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎäÀÅ¤ËµÒ´Ñ»ë¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÁª¼ê¤ò»Ø´ø´±¤¬¹¥¤à¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤ËÀ¾¤Ï¡È¥ß¥·¥ã¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤«¤é³°¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö2023Ç¯²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»°¾åÂç¾¡¤µ¤ó¡Ê¸½¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëËÜÉôÄ¹¡Ë¤Ë¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³°¤«¤é»¥ËÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2024Ç¯¤ËJ1¤Ç19°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ß¥·¥ã¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¼¯Åç¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê´äÀ¯¡ËÂç¼ù¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢8·î¤Ë¼ÆÅÄ¡Ê¿µ¸ã¡á¸½¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£J1Éüµ¢¤â³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£º£¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ì½Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤¿À¾¡£¤ä¤Ï¤ê¼«¿È¤¬°é¤Ã¤¿°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤ËJ1¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¶¯¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£»¥ËÚ¤ÎºÆ·ú¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤â¼ÒÄ¹¤ÎÀÐ¿åÁÏ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁÏ¤µ¤ó¤È¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀèÂå¼ÒÄ¹¤Î·®¤µ¤ó¤È¤Ï°ì½ï¤ËÄà¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢·®¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ»¥ËÚ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤òÈà¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±ÄÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿¼«Ê¬¤Ï±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿À¾¡£¸½»þÅÀ¤ÇÀ¾¤¬»¥ËÚ¤Ë²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ëÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤Î¤Ç¤¤ëÃË¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿º£¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Öº£¤ÎËÍ¤Ï38ºÐ¤Î»Ò¤É¤âÉô²°¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»¥ËÚ¤Ë¤ÏÀ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤òÀ¸¤«¤¹ÅÙÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡2026Ç¯¤Î»¥ËÚ¤ÏÀî°æ·òÂÀ¿·´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¡£J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¾¤¬´ê¤¦¤è¤¦¤Ê¡È¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë