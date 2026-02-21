Âà¿¦¶â¤ò¤â¤é¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇÀÇ¶â¤Î°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼ê¼è¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âà¿¦¶â¤Ï¡ÖÊ¬Î¥²ÝÀÇ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÏÈ°·¤¤
Âà¿¦¶â¤Ï¡¢µëÍ¿¤äÇ¯¶â¤È¤ÏÊÌÏÈ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¬Î¥²ÝÀÇ¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÀÇ³Û·×»»¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£·×»»¼°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂà¿¦¶â－Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡Ë¡ß1/2¡ßÀÇÎ¨
¤Þ¤º¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶â³Û¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»Ä¤Ã¤¿¶â³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤±¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¶Ð¤á¤¿¿Í¤Û¤É¹µ½ü³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤ÀÇ¶â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤ÆÇ¯¼ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢Âà¿¦¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âà¿¦¶â2000Ëü±ß¡¢¶ÐÂ³38Ç¯¤Î¾ì¹ç¡Ê¡ÖÂà¿¦½êÆÀ¤Î¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½¹ð½ñ¡×Äó½ÐºÑ¡Ë
¡¦Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡Ê20Ç¯Ä¶¡Ë¡§800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß¡Ê38Ç¯－20Ç¯¡Ë¡á2060Ëü±ß
¡¦²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¡§2000Ëü±ß－2060Ëü±ß¡á¢¥60Ëü±ß
¡¦²ÝÀÇ¤Ê¤·
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×º¹¤¬½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡ÖºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤ÈÂ»¡×¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÆÀ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤â¤é¤¦µëÍ¿¤ä»ÙÊ§¤¤¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂà¿¦¶â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âà¿¦¶â¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤È¡¢µëÍ¿¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÇ¯¼ý300Ëü±ß¤Ê¤é¡¢Ëè·îÌó4～5Ëü±ß¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢µëÍ¿¤«¤é°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ëè·î¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»Ì±ÀÇ¤Ï¡ÖÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¡×¤Î¤â¤È¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½Ìò»þÂåÊÂ¤ß¤Î½»Ì±ÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë½»Ì±ÀÇ¤À¤±¤ÏÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃù¶â¤äÂà¿¦¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉéÃ´´¶¤¬¡ÖÂà¿¦¸å¤Ï¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤ë´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢¤½¤Î¸åºÆ½¢¿¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÀÇ¤¬Ê§¤¤²á¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊýÆ±¤¸Ç¯¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤ÆºÆ¤ÓµëÍ¿¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ÔÉÕ³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢Ìá¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤ò¡ÖÇ¯¶âÊý¼°¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç
Âà¿¦¶â¤òÊ¬³ä¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡ÖÇ¯¶âÊý¼°¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½êÆÀ¶èÊ¬¤Ï¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤ÎµëÍ¿¤È¹ç»»¤µ¤ì¡¢ÀÇÎ¨¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Âà¿¦¶â¤ò°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¸Â¤ê¡¢ºÆ½¢¿¦¤·¤Æ¤â¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îº¹¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢µëÍ¿¤Ë¤«¤«¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ºÆ½¢¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¬¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡ÖÂà¿¦¶â¤ÈÀÇ¡×
¼¹É®¼Ô : ¿å¾å¹îÏ¯
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡¢CFP(R)Ç§Äê¼Ô¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢DC¡Ê³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¥×¥é¥ó¥Êー