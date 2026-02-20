Mrs. GREEN APPLE大森元貴 朝ドラに出演しながら、朝ドラ主題歌を書く!? 新曲『風と町』がNHK連続テレビ小説『風と町』主題歌に決定！「贅沢な時期でした」
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
2月16日（月）の放送では、新曲「風と町」が3月30日（月）から放送開始予定で、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがダブルヒロインをつとめるNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に決定したことを報告しました。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：3月30日から放送を開始します連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に、我々Mrs. GREEN APPLEの「風と町」が起用されるということでね！ こちら、連続テレビ小説「あんぱん」（2025年3月〜9月）に出演しながら作っていたということで……贅沢な時期でしたよ！
若井：NHKの朝ドラに出演しながら、朝ドラの曲を書くという……すごいね、それ！
大森：ちょうど2025年の6月とかに書いているんだよね！ ちょうど撮ってたなぁ〜。
藤澤：6月……！
大森：お楽しみに〜！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
2月16日（月）の放送では、新曲「風と町」が3月30日（月）から放送開始予定で、俳優の見上愛さんと上坂樹里さんがダブルヒロインをつとめるNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に決定したことを報告しました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：3月30日から放送を開始します連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌に、我々Mrs. GREEN APPLEの「風と町」が起用されるということでね！ こちら、連続テレビ小説「あんぱん」（2025年3月〜9月）に出演しながら作っていたということで……贅沢な時期でしたよ！
【NEWS🍃】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 10, 2026 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/2021056858061144142?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLEの新曲『風と町』が
3月30日(月)から放送開始予定の
連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）の主題歌に決定しました✨
皆さま、お楽しみに🎶
▼公式HPhttps://t.co/dgzc9SyTMF https://t.co/dgzc9SyTMF
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#風と町 https://twitter.com/hashtag/%E9%A2%A8%E3%81%A8%E7%94%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#朝ドラ https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%9D%E3%83%89%E3%83%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #風薫る https://twitter.com/hashtag/%E9%A2%A8%E8%96%AB%E3%82%8B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw @asadora_nhk https://twitter.com/asadora_nhk?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/iE474sPptZ https://t.co/iE474sPptZ
若井：NHKの朝ドラに出演しながら、朝ドラの曲を書くという……すごいね、それ！
大森：ちょうど2025年の6月とかに書いているんだよね！ ちょうど撮ってたなぁ〜。
藤澤：6月……！
大森：お楽しみに〜！
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624