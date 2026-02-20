【「南みゆか2nd写真集『à la mode』」】 4月10日発売 価格：3,960円

小学館は、「南みゆか2nd写真集『à la mode』」を4月10日に発売する。価格は3,960円。

本書は、「現役アイドル最強ボディ」と呼ばれ今年2月には新グループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」の一員として再始動した、南みゆかさんの、2年ぶりとなる写真集。

バリ島で行なわれた撮影では、高級ホテルの洗練された空間で白のビスチェスタイルを披露したかと思えば、ニット素材のカラフルなビキニにホットパンツを合わせ、太陽が降りそそぐビーチに登場。夜のベッドではセクシーな赤のランジェリーで妖艶な表情を披露する。

本作では白の長袖カットソー越しにバストトップの存在感があらわになる限界表現にも挑戦。フラワーバスの入浴シーンやシャワーでの濡れ透けシーンなど、10着の衣装を着用した。

【南みゆかさんコメント】

20歳という節目を迎えた今作は、これまで以上に大胆で攻めたショットが詰まった一冊になりました。正直、これまでの撮影の中で一番ドキドキして、緊張もしました。でもその分、ここでしか見られない、今だからこそ見せられる南みゆかをしっかりと収めることができたと思っています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです。ぜひ、楽しみにしていてください。

イベント情報

本書の発売を記念したお渡し握手会を東京と名古屋で開催する。

【東 京】

日時：2026年4月11 日13:00～

場所：日販本社オチャノバ（東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング 7F）

【名古屋】

日時：2026年4月12日13:00～

場所：ジュンク堂書店名古屋店（名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1F）

撮影：LUCKMAN