優里、「世界が終わりました」× ドラマ『再会〜Silent Truth〜』コラボムービー公開
優里が、竹内涼真主演のテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』と主題歌「世界が終わりました」のコラボムービーを公開した。
本映像では、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の名場面と優里『世界が終わりました』の曲世界が一体となっており、最終回に向けて佳境を迎えるドラマのこれまでのストーリを振り返りつつ、ドラマのその先に向けて想像を巡らせる内容の映像に仕上がっているという。
テレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、竹内涼真を主演に迎えた、横関大の江戸川乱歩賞受賞作『再会』原作の切ないヒューマンラブミステリーだ。主題歌の「世界が終わりました」は、「この世界の全て 森羅万象よりも君が大事だって事」と歌う、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いと想いを込めたミディアムロックになっているとのこと。
■「世界が終わりました」
2026年1月14日（水）デジタルリリース
※テレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』主題歌
配信URL：https://yuuri.lnk.to/aDKK1c
◾️ドラマ『再会〜Silent Truth〜』
▼放送情報
毎週放送後、『再会』が世界の視聴者と新たに出会う――Netflixでの世界配信が決定！『再会〜Silent Truth〜』は毎週、放送直後からTVer・ABEMAで無料見逃し配信、TELASA（テラサ）では見放題配信がスタート。さらに、Netflixでの世界配信も決定しました！ 国内および海外（190以上の国と地域）において、放送後の24時から配信がスタートします。宿命的な再会から始まる物語が、より多くの視聴者との新たな出会いを求め、世界へ――。この冬一番切ないヒューマンラブストーリーが、国境を越えて人々の心を揺り動かします。
▼キャスト
竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、北香那、段田安則、江口のりこ ほか
▼スタッフ
（原作） 横関 大 『再会』（講談社文庫） 第56回江戸川乱歩賞 受賞作
（脚本） 橋部 敦子
（音楽） 得田 真裕
（エグゼクティブプロデューサー） 内山 聖子（テレビ朝日）
（プロデューサー） 峰島 あゆみ（テレビ朝日）、中込 卓也（テレビ朝）
山田 勇人（ザ・ワークス）、多湖 亮太（ザ・ワークス）
大垣 一穂（ザ・ワークス）、角田 正子（ザ・ワークス）
（監督） 深川 栄洋、山本 大輔
（制作協力） ザ・ワークス
（制作著作） テレビ朝日
▼第1話（1月13日放送） あらすじ
あの日、俺たち４人は罪を犯した。犯した罪を、未来につながることのないタイムカプセルに封印した――。かつて仲良し４人組だった飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）は、小学６年生の時に《誰にも言えない秘密》を共有。その後、地元を離れた淳一は仲間たちと一度も会うことがないまま大人になり、いつしか23年の月日が経っていた。そんなある日、今や刑事となった淳一は故郷の三ツ葉警察署に異動。だが、依然として仲間と再会することはなく、至って平穏な街で職務に従事していた。
一方、淳一の初恋の相手でもある万季子は、圭介と結婚するも離婚。地元で美容室を営みながら、一人息子の正樹（三浦綺羅）を懸命に育てていた。ところが、名門中学への推薦入学が決まったばかりの正樹が、スーパーで万引き！ しかも、直人の兄で、店長を務める佐久間秀之（小柳友）は万季子を呼び出し、警察への通報をちらつかせながら、多額の金銭を要求し…!!
そんな中、事態は思わぬ方向へ進んでいく。あろうことか、秀之が何者かに射殺される事件が発生したのだ！ 淳一はすぐさま、三ツ葉署の署長・小杉房則（段田安則）が指揮する特別捜査本部に参加。県警捜査一課の刑事・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、捜査を開始するのだが…。
▼公式アカウント
TVer： https://tver.jp/series/srv5utjafh
ホームページ： https://www.tv-asahi.co.jp/saikai
X： https://x.com/saikai_ex
Instagram： https://www.instagram.com/saikai_ex
TikTok： https://www.tiktok.com/@saikai_ex
