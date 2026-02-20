ÂæÏÑÍ»ö¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡ÄÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÌÙþ¤¹¤Ù¤Ž¢¤½¤ÎÀèŽ£¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ì¤Ê¡Ø¼«ÌÇ¤¹¤ëÊÆÃæ¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎ°µå¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¾¹»
¡ÖÎ°µå¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃæ²ÚÊ¸ÌÀ·÷¤À¤¬¡¢¤â¤·ÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¡½¡½¤½¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î²¿Íë(¤«¤é¤¤)Ãæ¾¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯6·î¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿IISS¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¡Ë¤ÎÍ¼¿©²ñ¡£É®¼Ô¤Ï¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¡¢±¿°¤¯¡¢¤¤¤ä¹¬±¿¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î·³¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ºÂ¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¹ë½£¤Î¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤¬´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤ÏÈà¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¸½¾ì¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÍ¼¿©²ñ¤ÇÀÊ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿²¿ÍëÃæ¾¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³ÆâÉô¤Ç¤âÈæ³ÓÅªÍýÏÀÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
1955Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³·³»ö²Ê³Ø±¡¤ÇºîÀïÍýÏÀ¡¦·³Îá¸¦µæ¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢2014Ç¯¤ËÃæ¾¤Ë¾º¿Ê¡£ºÇ¶á°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¹á»³(¤³¤¦¤¶¤ó)¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÅý°ìÌäÂê¤ä·³»öÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¸À¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÐÊÆ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Åö»þ¡¢É®¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ç¡¢¸¦µæ¤ÎÊý¸þ¤ò¤Þ¤À·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Ãæ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿ÍëÃæ¾¤ÏÅâÆÍ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬2027Ç¯¤ËÂæÏÑ¤Ø¿¯¹¶¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤¬»þ´ü¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤½¤Î»þ´ü¤Ë¹¶¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2027¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¢£ÂæÏÑ¤Î¼¡¤Ï²Æì¤Ê¤Î¤«
Èà¤Ï¤½¤¦ÈéÆù¤ò¸À¤¤¡¢Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉÙ¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£É®¼Ô¤Ï°ì½Ö¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¸¸¥Åù¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢È¾¤Ð¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹Åª¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤Î¹¬Ê¡¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤ÏËþÂ¤½¤¦¤Ëð÷¤¡¢¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÌÜÅª¤Ï¼ýÃ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌë¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
1¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä²Æì¤òÈ´¤¤Ë¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡£Âç¹ñ¤Î¶î¤±°ú¤¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÏ¢¤Ê¤ë¹ñ¡¹¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÌî¤ò¶¹¤á¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¸«¸í¤ë¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬ÂæÏÑ¤Î¡Ö¼¡¡×¤Ë²Æì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÈÎ°µå¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÀïÎ¬ÃÏ¿Þ¤Î¤Ê¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤ÊÆÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥
É®¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ë½êºß¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¹âÅù¹ñºÝ´Ø·¸Âç³Ø±¡¡ÊSAIS¡ËÇî»Î²ÝÄø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ï¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂå¤ÎÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¹â´±¤ä³°¸ò´±¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤Î¼ç¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡´ÉÍý¡¢ËÉ±Ò»º¶ÈÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÃæÀïÎ¬¶¥Áè²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ¡¦ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉ±Ò»º¶È¡¢ÃÏ°è³°¸ò¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤ò¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çî»Î²ÝÄø¿Ê³Ø°ÊÁ°¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë5Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¡¢ËÉ±Ò»º¶È¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¶¨Æ¯¤·¤ÆÀ¯ºöÊ¬ÀÏ¡¦ÁõÈ÷Ä´Ã£¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¤ÈÀ¯ºöÊ¬ÀÏ¤ÎÁÐÊý¤«¤é¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂæÏÑ¤Ï¡ÖºÇ¤â´í¸±¤ÊÀøºßÅª²Ð¼ï¡×
ÍýÏÀ¤È¸½¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢À¤³¦¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤¬ºÆ¤ÓÂç¹ñ¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¡£ÃæÅì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤¬ºÆÇ³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤È¥Ï¥Þ¥¹¤Î´Ö¤ÇÏÂÊ¿¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤êÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤Ï¤â¤Ï¤ä°ì»þÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÃá½ø¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ³¤¶®¤äÆî¥·¥Ê³¤¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¤äÆüËÜÎóÅç¤Ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÃæ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²Ð¼ï¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤äÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥«¡¼¥Í¥®¡¼¹ñºÝÊ¿ÏÂºâÃÄ¤ÎºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÇ¤â´í¸±¤ÊÀøºßÅª²Ð¼ï¡×¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1970Ç¯Âå°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÊ¶Áè¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤âÂæÏÑ¾ðÀª¤òÃí»ë
ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¶ÛÄ¥¤Ï¤³¤³50Ç¯¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³°¸ò´Ø·¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂæÏÑ¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯10·î¡¢É®¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¹ë½£¤«¤éÌó10Ì¾¤Î¼ã¼êÃæ¹ñ¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÆÃæ¶¥Áè¤Î¹ÔÊý¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÃá½ø¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¤µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð½ñ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿É®¼Ô¤é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤ÎÃæ¹ñÃ´Åö¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Èà¤é¤¬È¯¤·¤¿¼ÁÌä¤Ï¤¿¤À°ì¸À¡½¡½¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤ÎÃê¾ÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¯ºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼ÂæÏÑ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÉÒ´¶¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡©
ËÌµþ¤È¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÂæÏÑ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀµÅýÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¹ñ²È¤Î³Ë¿´Åª¤Ê»ÈÌ¿¤À¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÎòÂå»ØÆ³¼Ô¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂÅªÅý°ì¡×¤È¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÂæÏÑ¤ò¡ÖÉÔ²ÄÊ¬¤ÎÎÎÅÚ¡×¤È¤¹¤ë´ðËÜÅªÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
ûý¾®Ê¿(¤È¤¦¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤)¤¬Ãæ¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤òÌ³¤á¤¿1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉðÎÏÅý°ì¤òºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·ÐºÑÅª¡¦¿ÍÅª¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¼Ò²ñ¤òÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¡ÖÅýÀï¡ÊÅý°ìÀïÀþ¡Ë¹©ºî¡×¤¬¼ç¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×¤¬½¬¶áÊ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ²½
½¬¶áÊ¿(¤·¤å¤¦¤¤ó¤Ú¤¤)¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ç¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤È°Û¤Ê¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤ÎÌäÂê¤ò¡ÖÌµ´ü¸Â¤Î²ÝÂê¡×¤È¤»¤º¡¢¡ÖÌ±Â²Éü¶½¡ÊÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ·ú¹ñ100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2049Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¸½¤¹¤Ù¤¹ñ²ÈÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÅý°ì¤ÎÊü´þ¤òÈÝÄê¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤è¤ë·³»ö±é½¬¤äÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î°Ò³Å(¤¤¤«¤¯)¹ÔÆ°¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2027¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶Ç½ÎÏ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤Î¿äÂ¬¤âÂ¿¤¯¡¢·³»öÅª°µÎÏ¤Ï½¬À¯¸¢²¼¤Ç¼ÁÅª¤Ë¤âÎÌÅª¤Ë¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤¬¸½¾õ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÏ°è¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²ÁÃÍ¤ÎËÉ±Ò¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÏÌó2300Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ(¤è¤¦)¤¹¤ë³èµ¤¤¢¤ë»ö¼Â¾å¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¶å½£²¤«¤é²Æì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò·ë¤ÓÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¤È»ê¤ëÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎËÉ±Ò¾å¤Î³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè°ìÎóÅçÀþ¡×¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÆÈÎ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤òÂæÏÑ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤Î·³»öÅª±Æ¶ÁÎÏ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ±Â²¼çµÁ¤Î¤¿¤á
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òÅý°ì¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë²òÊü·³¤òÅ¸³«¡¦¾ïÃó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅª±Æ¶ÁÎÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅù¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄë¹ñ¼çµÁÅª¤Ê³ÈÂç¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ì±Â²¼çµÁÅª¤Ê±¿Ì¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐÎ©¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëµæ¶Ë¤Î²Ð¼ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢²áµî¤Ë3ÅÙ¡Ê1954¡Á55Ç¯¡¢58Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ95¡Á96Ç¯¡Ë¡¢ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬ÂæÏÑ¼Â¸ú»ÙÇÛÃÏ°è¤Ø¤Î¾åÎ¦¡¦Ë¤·â¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ·³¤¬Âè7´ÏÂâ¤ä¶õÊìÂÇ·â·²¤òÇÉ¸¯¤·Ãæ¹ñÂ¦¤òÍÞ»ß¤·¤¿ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡¡£¤³¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»öÂÖ¤ÏÄ¹Ç¯ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆÃæ¤Î¶áÇ¯¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬¤´¤¯¶á¤¤¾Íè¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀÚÇ÷´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÂæÏÑÍ»ö¤Ï¿ôÇ¯¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¤«
¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÅª°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñÅö¶É¼Ô¤â¤³¤Î°µÎÏ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñ¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÊIISS¡Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¤¢¤ëIISS¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÄÌ¾Î¤Ï¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¡£
¤³¤Î¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¤Î2025Ç¯²ñ¹ç¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñ¹ñËÉÄ¹´±¡Ê¸½ºß¤ÏÆ±¤¸¸ª½ñ¤ò¡ÖÀïÁèÄ¹´±¡×¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î·³»ö±é½¬¤Î¶¯²½¤ÈµÞÂ®¤Ê·³»öÎÏÁý¶¯¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÅý°ì¤ò»î¤ß¤ë¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬ÂæÏÑ¤òÉðÎÏÀ©°µ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿ÍÌ±²òÊü·³ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÊÆ·³»ØÆ³Éô¤¬2027Ç¯¤òÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ò»î¤ß¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇ¯¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Õ¿Þ¡×¡Ê½¬¶áÊ¿¤ÎÈ¯¸ÀÅù¡Ë¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¡ÊÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Î¶¯²½Åù¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬¤â¤Ï¤ä±ó¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÇÇ÷¤ë´íµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãæ¹ñ·³¤Î±é½¬¤Ï¹¶·â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
²òÊü·³¤Ï¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÉÑÈË¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±é½¬¤È¼ÂºÝ¤Î¹¶·â¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥Ñ¥íÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³»ÊÎá´±¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑÊñ°Ï¤Î¤¿¤á¤ËÅ¸³«¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë±é½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö±é½¬¡×¤È¡ÖËÜÈÖ¡×¤Î¶³¦Àþ¤ÎÛ£Ëæ²½¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ò´Þ¤àÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Î¡ÖËÜÈÖ¡×¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¸í¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·ÑÂ³Åª¤Ê°µÎÏ¤ÏÂæÏÑ¤Î·³Ââ¤ä¼Ò²ñ¤òÈèÊÀ¤µ¤»¡¢ÂæÏÑ»ÔÌ±¤Î»Îµ¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÀïÆ®¤ò²óÈò¤·¤Ä¤ÄÂæÏÑ¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Î°ìÉô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
º´¡¹ÌÚ ¤ì¤Ê¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ì¤Ê¡Ë
¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥àStrategy&¤ËºßÀÒ¤·¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£2023Ç¯¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø³°¸òÀ¯ºöÂç³Ø±¡¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¹âÅù¹ñºÝ´Ø·¸Âç³Ø±¡¡ÊSAIS¡ËÇî»Î²ÝÄøºßÀÒ¡£ÀìÌç¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡´ÉÍý¡¢ËÉ±Ò»º¶ÈÀ¯ºö¡£
----------
¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô º´¡¹ÌÚ ¤ì¤Ê¡Ë