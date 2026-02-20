連日のように全国で摘発者が相次いでいる売春防止法。２月10日に東京地裁で始まった裁判では、ガールズバーの女性従業員を監視下に置いて売春させたとして、元マネージャーの田野和彩被告（21）が同法違反の罪に問われている。岐阜地裁では２月12日、元岐阜県警の警察官の男（75）が、所有する物件の一部をソープランドに貸し出したとして同法違反の罪に問われた初公判が行われた。

【実際の写真】ブローニュの森に現れた“簡易テントの仕事場” 1畳ほどのスペースで、木に紐を渡し、布を垂らしただけの場所だった

売買春は、買う側と売る側がいることで成立する"犯罪"だが、売春防止法という名前の通り、日本ではこれまで売る側を罰する法律で"買う側"は罪に問われなかった。そんな中、1956年に制定された同法がいま変わろうとしている。

平口洋法相は２月10日、閣議後会見で売春防止法の見直しに関して有識者を交えた検討会を設置することを明らかにした。大手紙社会部記者が語る。

「平口法務大臣は、検討会について『路上の勧誘行為が社会的な問題として指摘され、適切な対処を求める声も上がっている。近時の社会情勢を踏まえ、幅広い知見に基づいてご議論いただく』と説明しました。検討会は3月に初会合を開き、法務省は秋の臨時国会か来年の通常国会での法改正を目指す方針。最大のテーマは、買う側を処罰対象とするかどうかです。

大臣が言うように、新宿・大久保公園での路上売春の客待ちが社会問題化しましたが、客待ちをしていた女性だけが摘発され、買っていた男たちは放置されていた。先立って高市早苗首相も昨年11月の予算委員会で『必要な検討を指示する』と表明していました。

売春は『人としての尊厳を害し、社会の風俗をみだす』として、金銭を対価にした不特定多数との性行為を禁じています。公衆の面前で勧誘や客待ちをするなどといった行為は罰せられるのですが、売買春契約を持ちかけた側は罰せられない。法務省では買う側が声をかけて誘う行為を罰する案や、そもそも買う側の性行為自体を罰する案もあります」

一方で、すでに買う側を処罰対象としている国は多くある。特に顕著なのがフランスだ。在欧ジャーナリストが解説する。

「2016年、フランス議会は10年前すでに売春婦の人道的保護の観点から買春禁止法を可決。買春行為自体が違法となり、客の男に最大3750ユーロ（約68万円）の罰金が科されるようになりました。一方の売春は非犯罪化され、売春婦は罰則対象ではなく支援対象となりました」

その結果、フランスから売買春がなくなったかというと、そうではなかったという。

「もともと売買春の現場には一流企業のサラリーマンのような"優良客"もいました。しかし罰則化されると、違法でも気にしない客だけが業界に残った。しかしそんな環境でも、さまざまな事情から売春婦を辞められない人もいるわけです。その結果、売買春はさらにアングラ化して、むしろ以前よりも過酷な環境の売春現場ができてしまいました。

その一例が"ブローニュの森"です」

「ブローニュの森」は、パリ中心部から見てセーヌ川の対岸に広がっている。市民の憩いの場になっているが、一歩奥に踏み入ると、非合法の売買春が行われているのだ。

NEWSポストセブンでは昨年、この森で売春婦のエレナさん（仮名、当時31）を取材している。エレナさんは記者らに対し、こう言った。

「オーラルは20ユーロ（約3400円）、セックスは40ユーロ（約6800円）よ」

物価高のパリでは考えられないほど安価な金額を提示してきたのだ。取材をしたいという旨を伝えると、彼女は逡巡のあと、"仕事場"に案内してくれた。そこは木に紐を渡し、布を垂らしただけの１畳ほどの場所だった。床はぬかるんだ土のままで、破れたコンドームが散らばっていた（既報参照）。

「私たちは雨でも雪でも、冬の寒い日でも、ここに立たなきゃならない。毎日。フランスの物価は高すぎるし、ここは安全とは言えない」

エレナさんはそうも語っていたが、乱暴な客の他に、物を奪ったり暴力を振るったりする狼藉者も彼女らを脅かしているようだった。

前出の在欧ジャーナリストはこうも語っていた。

「買う側を処罰すると、客が激減する。残った客の要求する行為はエスカレートし、売春から逃れられない人々はそれに応えざるを得なくなる。

日本においても、現在"立ちんぼ"をしている彼女らは危険と隣り合わせです。しかしながら舵取りを間違えると、その危険性はより深刻になっていく可能性もあります」

買春に罰則を設けると同時に、「売春をしなくては立ち行かない」人がいる現状への対策も必要になってくるだろう。