「Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ」

ゲオストアは、昨年11月に発売した「Oboni」シリーズの新ラインアップとして、「Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ」を発売した。価格は21,998円。

一人暮らしを始める新生活用や、リビング以外の部屋で動画を楽しむセカンドテレビを目指した。

Google TVを搭載しており、NetflixやYouTube、Prime Videoといった主要アプリをプリインストールする。そのほかのアプリはGoogle Playからダウンロード可能。地上波放送からインターネットコンテンツまで幅広く楽しめる。チューナーは地上/BS/CSデジタルチューナーを各2基搭載する。

付属のリモコンには各種アプリへのダイレクトボタンを備えているほか、Google Asisstant機能も搭載。話しかけるだけで見たいコンテンツを検索したり、テレビを操作したりすることが可能。

Google Castを使用すれば、スマートフォンの動画、写真、アプリやゲームの画面を直接テレビに映し出すこともできる。

HDR規格は、HDR10とHLGの2方式に対応。鮮やかな色彩と、より立体感のある映像を目指した。ビデオゲームモードを搭載しており、遅延の少ない快適なプレイを楽しめる。

スタンドを含めた外形寸法は、71.8×18.1×46.8cm(幅×奥行×高さ)、重量は約3.7kg。消費電力は53W。購入日から1年間の日本国内保証が付属する。

GEOのテレビ祭り!『2026 SPRING FRESH START』

2月19日から4月5日まで、全国のゲオショップ・ゲオモバイル約750店舗及びゲオオンラインストアで、「GEOのテレビ祭り!『2026 SPRING FRESH START』」が開催される。

一部液晶テレビを特価で販売するほか、32型以上のテレビと同時購入で、指定の壁寄せ型スタンドが税抜価格から3,000円引き、オンラインストアでは32型以上のテレビが全品送料無料となるキャンペーンを実施する。

詳細は特設ページを参照のこと。