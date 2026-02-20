【90円＋90円＋90円＋90円】対象メニュー4種全て食べても「360円」　レストランチェーンがキャンペーン開催

レストランチェーンの「かっぱ寿司」は、2026年3月5日（木）から、平日限定で「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」を提供する。販売日程は5日(木)、6日(金)、9日(月)〜11日(水)。※文中価格は全て税込表記

【商品画像】対象メニュー4種を全て見る

かっぱ寿司は、創業の地・長野県で、「お客様に喜んでいただきたい」という想いを原点に、寿司の「おいしさ」と、寿司桶が水路を流れる独自のスタイルが特長のレストランチェーン。

今回の対象メニューは「香ばし炙りおにぎり」・「かけうどん」・「シャリドーナツ」2種の計4商品。価格は各90円となっている。

特製タレを塗り直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくらに仕上がった「香ばし炙りおにぎり」。刻みたくあんの食感がアクセントにもなっている。「かけうどん」は、シンプルながらも出汁の旨みが際立つ一杯。「かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）」「かっぱのシャリドーナツ ココア（2個）」は食後やおやつ替わりにも楽しめる。

ちなみに、「かっぱのシャリドーナツ」は、米を大切にするかっぱ寿司が、新たなシャリの可能性を追及し開発した新発想・新感覚のスイーツ。寿司と同じように、ひと口で気軽に楽しめるサイズ感ながら、口の中でしっかり米の粒感が感じられるように仕上げた。

〈店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」概要〉

・実施期間

2026年3月5日(木)、6日(金)・9日(月)〜11日(水)の期間（平日限定）

・対象商品

香ばし炙りおにぎり

かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）

かっぱのシャリドーナツ ココア（2個）

かけうどん

・販売価格

各90円

・実施店舗

かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

※「香ばし炙りおにぎり」は3月12日(木)からも90円で販売する

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がある

※掲載写真はイメージ。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がある

※時期・店舗により価格が異なる場合がある

〈オススメラインアップ例〉

各90円で提供する「香ばし炙りおにぎり」「かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）」と、「かけうどん」、店内で切り付けている「大切りまぐろ食べ比べ」を注文しても合計 500 円〜で楽しめる。

【例】

・香ばし炙りおにぎり 90円

・かけうどん 90円

・かっぱのシャリドーナツきな粉（2個） 90円

・大切りまぐろ食べ比べ 230円