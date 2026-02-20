富士エリアのバイパスとなる国道139号「西富士道路」

中部横断道～富士宮の「酷道」をバイパス

富士宮富沢連絡道路と富士富士宮道路の概要。

静岡県東部には、中部横断道（新清水JCT～双葉JCT）と国道139号（富士市～富士吉田市）の2本の南北軸が存在する。

中部横断道は、新東名高速と中央道を結ぶ静岡・山梨両県の主要道路であり、観光地として有名な身延山にもアクセスできる。一方、国道139号は富士市の市街地から富士山麓を縦断して富士五湖へとつなぐ、主要な観光ルートだ。一部は「富士宮道路」「西富士道路」として、信号ゼロの自動車専用区間が完成済みだ。

互いに重要な役割を担っている道路だが、急峻な天子山地に阻まれて、東西の相互連絡が乏しい状況にある。両道を連絡するべく、山を貫くバイパスルートとして計画されているのが「富士宮富沢連絡道路」だ。

新広域道路交通計画における2つの道路構想。

現在これら2本の南北軸同士をつないでいるのは、JR身延線と国道469号（稲子～柚野）くらいしかない状況だ。

しかし、国道469号の桜峠区間はいわゆる酷道。もともと国道469号は「南部町～御殿場市を山麓ルートで最短で結ぶ」という目的意識で作られたものだが、自動車1台分ほどしかない狭隘な山道で、急勾配や急カーブが連続している状況にある。それを大型車にも耐えうる、より実用的な道路にするのが「富士宮富沢連絡道路」である。

検討中のルートは、中部横断道「富沢IC」と富士宮道路「北山IC」を直結する構想となっており、両ICの直線距離は約13kmである。実現すれば、東名高速・新東名高速からのアクセスに乏しい富士宮市が、中部横断道を通して全国の高速ネットワークへ組み込まれることとなり、交通の利便性が大きく向上すると期待されている。

国道1号・東名・新東名～富士宮の「渋滞ルート」を改良

中部横断道や東名高速・新東名高速・国道1号と一体となり、環状ネットワークを形成する。

「富士宮富沢連絡道路」と直結して、環状ネットワークを形成する「富士富士宮道路」も合わせて計画されている。

これは、国道139号を改良・延伸するような構想で、起点は田子の浦港周辺の国道1号。そこから混雑する富士市の中心街をバイパスし、東名高速・新東名高速と接続した後、富士宮市の中心街を経由して、北山IC付近を終点としたルートが検討対象となっている。

「富士富士宮道路」は、「一般広域道路」として計画されている。一般広域道路の定義を見ると「高規格道路」との違いとして、目指すサービス速度は40km/h以上（高規格道路は60km/h以上）で、「現道の特に課題が大きい区間において、部分的に改良等を行い、求められるサービス速度の確保を図る」とされている。

つまり、すでに信号交差点のないバイパスである西富士道路、富士宮道路をベースとして、国道139号の狭い渋滞区間を4車線などへ拡幅するような計画となる可能性が高そうだ。例えば富士市の中心街では、JR在来線および東海道新幹線を4車線の立体高架でまたぐ「富士拡幅」事業が進行中で、この区間も計画の一部へ組み込まれるかもしれない。

完成すれば、人口約24.5万人の富士市、約12.8万人の富士宮市、それぞれの中心街において発生している激しい渋滞が緩和されると見込まれる。また、両市間の移動利便性が高まり、防災・緊急輸送を含めた地域の連携強化にも期待がかかる。

2021年に国が策定した「新広域道路交通計画」では、富士富士宮道路がリストアップされ、富士宮富沢連絡道路とあわせて具体化へのステップを踏み出した。これに合わせ、2022年には「富士富士宮道路建設促進期成同盟」が設立、国への要望体制が整い、現在に至っている。

また、地元では、「富士宮富沢連絡道路」「富士富士宮道路」と中部横断道、国道1号などを一体とした環状道路ネットワークを望む「西富士駿河環状構想」を求める声も上がっている。

「西富士駿河環状構想」具体化の進捗は

かつて有料道路だった西富士道路。

現在、「富士宮富沢連絡道路」「富士富士宮道路」の構想は、どこまで進捗しているのだろうか。

2024年度の中部地方整備局の年度計画において初めて「岳南地域（富士市・富士宮市）については、交通円滑化や幹線道路の機能強化等に係る調査を静岡県等の関係機関と連携して進めます」と記載された。次の2025年度も同じ文言が記載された。

3年目となる2026年度も前進の可能性は高くない。もし前進があるとすれば、委員会などで「計画段階評価を進めていく方針」が策定されるのが最初の一歩となるだろう。

国会で最後に「富士宮富沢連絡道路」「富士富士宮道路」の名が挙がったのは、2022年2月の予算委員会だ。国会における2026年度の予算編成は、2月の衆議院解散・総選挙によって大きく遅れている。果たして新体制の予算委員会で、4年ぶりとなる「西富士駿河環状構想」の議論は行われるのだろうか。引き続き注視していきたい。