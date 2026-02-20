「2.5次元モデル」あまつまりな、タイで魅せた幻想的な写真集先行カットを『FLASH』で独占公開
あまつまりな『FLASH』で5th写真集から先行カットを独占公開！
「2.5次元モデル」として圧倒的な支持を得るあまつまりなが『FLASH』に登場。タイで撮影された最新写真集から、独占先行カットを公開している。
ゴーゴーバーを舞台にした幻想的かつ妖艶なシーンなど、彼女ならではの表現力が凝縮された仕上がりだ。
【プロフィール】
あまつまりな
12月28日生まれ 2.5次元出身 T164
2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。
最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)にて
【クレジット】
あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
【写真集告知】
あまつまりな写真集『AS IF』は3月13日(金)発売！