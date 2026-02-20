「2.5次元モデル」あまつまりな、タイで魅せた幻想的な写真集先行カットを『FLASH』で独占公開

ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売

あまつまりな『FLASH』で5th写真集から先行カットを独占公開！

「2.5次元モデル」として圧倒的な支持を得るあまつまりなが『FLASH』に登場。タイで撮影された最新写真集から、独占先行カットを公開している。

ゴーゴーバーを舞台にした幻想的かつ妖艶なシーンなど、彼女ならではの表現力が凝縮された仕上がりだ。

【プロフィール】

あまつまりな

12月28日生まれ 2.5次元出身 T164

2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。

最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)にて

【クレジット】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【写真集告知】

あまつまりな写真集『AS IF』は3月13日(金)発売！