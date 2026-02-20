土に埋めるとたい肥になる携帯用トイレを、宇都宮市内の会社が開発し、災害時のトイレの悩みを解消する手段として自治体などから注目が集まっています。

土に埋めると分解してたい肥になる携帯トイレ「コンポストイレ」を開発したのは、宇都宮市平出町にある「キガ」です。キガは、災害の被災地のほかイベントや工事現場に、仮設トイレを貸し出す事業などを手がけています。

コンポストイレは、理学博士で宇都宮大学名誉教授の木村隆夫さんと共同で開発しました。

使い方は、便器にトイレ専用の袋をかぶせて、中に処理剤を入れてから利用し、使用後は袋を縛って土の中に埋めます。袋は、サトウキビなどが原料の生物分解性樹脂フィルムを使っているほか、処理剤も微生物が分解しやすいおがくずなど天然由来素材を使っていて、半年から２年で土の中で分解されたい肥になります。

大規模な災害時には、建物の崩壊や上下水道の寸断などで、トイレが使えなくなる可能性があります。また、従来の携帯トイレは、凝固剤を使っていることから可燃ごみとして収集する必要があり、避難所などで保管している間、臭いや衛生管理の問題がありました。

キガでは、２０２４年の能登半島地震で被災した石川県内灘町を支援しようと、１千回分の携帯トイレを寄贈しました。

避難所で問題となるトイレや衛生環境の改善策の一つとして、自治体や企業などから問い合わせや引き合いが相次いでいるそうです。