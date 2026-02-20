セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（28）



負傷して担架で運ばれる遠藤航。ワールドカップまでに復帰できるかは不透明だ photo by REX/Aflo





北中米ワールドカップイヤーの今年、サッカー日本代表に気がかりな問題が浮上している。メンバーの大半を占める海外組に、負傷者が相次いでいるのだ。来月には"最終選考"の場となるスコットランド戦とイングランド戦が控える。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏はこの状況をどう見ているのか。

【レベルの高いリーグほど負担は大きい】

世間の話題を見ていると、今年がワールドカップイヤーという実感があまり湧かないね。ミラノ・コルティナ五輪、WBCと大きなスポーツイベントが続くので仕方ないのかなと思う一方で、日本代表メンバーのほとんどを占める海外組の明るいニュースが少ないことも影響している気がする。

特に、相変わらずケガ人が多いのは心配だ。昨年も町田浩樹（ホッフェンハイム）、鈴木彩艶（パルマ）、南野拓実(モナコ)といった主力が大ケガを負って、鎌田大地（クリスタル・パレス）も年末に離脱（今月復帰）。今年に入ってからも、久保建英（レアル・ソシエダ）、遠藤航（リバプール）、瀬古歩夢（ル・アーヴル）と次々に負傷者が出ている。もちろん、ケガの程度はまちまちで、どちらかといえばワールドカップに間に合う選手のほうが多いだろう。

でも、大事なのは単にケガから復帰することではなく、ワールドカップ本番までにどこまでケガをする前のパフォーマンスに戻せるのかだ。

この２月に１年以上ぶりの実戦復帰を果たした冨安健洋（アヤックス）はその後、出場機会を得られていない。同じく昨年11月に長期の故障から復帰した伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）もコンスタントに試合に出ているものの、DFなのにリーグ戦でフル出場がないのは気になる。

誰かが治ったと思ったら、今度は違う誰かがケガをする厳しい状況。でも、それだけ今のサッカー、特にヨーロッパの高いレベルのリーグほど選手にかかる負担は大きく、みんな無理をしているのだろうね。

例えば、遠藤はボール際ではつねに格闘技みたいにファイトしながらも、これまで大きなケガなくやってきた。僕から見ればスーパーマンみたいなイメージがあった。そんな彼まで負傷してしまうのだから。ヨーロッパでプレーする選手がここまで増えたからこその悩みで、森保一監督も頭が痛いだろう。

また、ケガの話とは別に、攻撃的なポジションの選手たちに元気がないのも気がかりだ。

主力で言えば、オランダで好調だった上田綺世（フェイエノールト）は今年に入ってからノーゴール。三笘薫（ブライトン）も以前のようなワクワク感のあるプレーをなかなか見せられない。そして、堂安律（フランクフルト）だよ。シーズン開幕当初の勢いはなく、上田同様に今年はノーゴール。不調のチームに足を引っ張られているね。

今の日本代表において、堂安は鎌田と並んで攻守において戦術の要になる選手。前回のカタールワールドカップで見せた勝負強さからもわかるように、もともと攻撃のセンスは高い。加えて、最近は守備もすごくいい。運動量が多く、日本がここをやられたら危ないという場面では、必ずしっかり戻って守れる。ワールドカップで勝つためには彼の復調は欠かせない。

【イングランド戦は佐野海舟がボランチの軸】

ここまで暗い話ばかりしてきたけど、海外組で明るい材料を挙げるなら佐野兄弟（兄・海舟・マインツ、弟・航大・NEC）だね。ふたりともクラブで好調をキープしている。ここ数年の日本代表のボランチは、ずっと遠藤と守田英正（スポルティング）のふたりがファーストチョイスだったけど、遠藤が間に合わないだろう３月のスコットランド戦、イングランド戦に関しては、森保監督も海舟をボランチの軸に考えているはず。強豪相手にどこまでできるか、見ものだ。

そのほかでは、南野の抜けたポジション（左シャドー）に中村敬斗（スタッド・ランス）を、久保の抜けたポジション（右シャドー）に堂安を入れてほしい。中村も堂安もウイングとして起用されることが多いけど、ふたりともシュートがうまいし、本来ならシャドーを務めてもおかしくない選手。そして両ウイングには三笘と伊東純也（ヘンク）が入ればいい。この攻撃的な組み合わせは面白いよ。

いずれにしても、負傷者が多く、コンディションもバラバラななか、ワールドカップ前の"最終選考"をどう戦うのか。今からメンバー発表が楽しみだ。

