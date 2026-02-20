一度は終わったはずの関係なのに、ズルズルと断ち切れない想いが自分を「地獄」へと引きずり込んでいく…人気俳優・竹内涼真を兄に持つタレントのたけうちほのかが泥沼な恋愛経験を明かした。

【映像】ほのか「弟の方がかっこいい」兄・涼真＆弟・唯人

2月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストのたけうちほのかは、自身の恋愛遍歴を振り返る中で「DJの元カレ」との衝撃的なエピソードを披露。1年間の交際の末、彼の浮気が原因で別れを選んだたけうちだったが、本当の「地獄」はそこからだった。「別れた後、2年くらい私の家に住んでいた」と、破局後も同居を続けていたという驚きの事実を告白。帰ってこない日もあり、家を転々とする彼を、好きだったがゆえに追い出せず、片想い状態で受け入れ続けていたという。

その関係に終止符を打ったのは、またしても彼の浮気だった。たけうちは、帰宅した彼から漂う「新作のロエベの香水」の匂いを察知。その異常なまでの嗅覚とリサーチ力を駆使して相手の女性を特定し、彼が「出張」と偽って伊豆へ浮気旅行に行っていたことを突き止めた。泣きながら問い詰めた彼女に返ってきたのは、「付き合ってないのに何で泣いてるの？」という冷酷な一言。MC陣も思わず絶句するほどの仕打ちに、たけうちはようやく決別を決意したそうだ。