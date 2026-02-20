フィギュアスケート女子フリー、リンクサイドの人物に注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が合計219.16点で銅。この快挙に対して“りくりゅう”ペアの三浦璃来が見せた行動に、ファンの共感が集まっている。

表彰台に上がる坂本と中井を、りくりゅうはリンクサイドで見守った。カメラが近寄ると、三浦が目に涙をためているのが映し出された。さらに表彰式を終えて戻ってきた坂本の涙が止まらなくなると、つられたように三浦も泣きながらハグ。自身の金メダルの際には、木原の涙を気丈に受け止める側だった三浦の行動に、ファンはXに驚きの声を並べた。

「自分の試合でほとんど涙を流さなかったりくちゃんが泣いてる」

「待っていったん落ち着いたのにりくちゃんみてまた泣けるんだけど…！」

「りくちゃんが大泣きしている、かおちゃんは日本の太陽だから」

「自分の金よりも感情があらわになっているよう」

「かおちゃん泣き笑い 多分凄いこらえている。りくちゃんも泣いてる」

「自分の金メダルのときあんなにしっかりしてたりくちゃんが泣いてる」

リンクサイドで表彰式を見守るりくりゅうの後ろには、日本スケート連盟で長年強化に携わる小林芳子さんが涙を浮かべる姿も。「りくちゃんも涙だけど振り返った小林さんがもっと泣いてた」「りくりゅう降りてきてるしスケ連の小林芳子さんも泣いてるねー」とこちらもファンの共感を呼んでいた。



