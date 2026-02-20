世界的強豪eスポーツチーム「Cloud9 Esports Inc.」所属アーティスト・KALA、初のDIGITAL E.P.「SEKAI//DIVIDE」に収録の新曲「CRY A LITTLE MORE」のMVを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメソングを中心に音楽を世界に向けて発信するレーベルとして、ソニー・ミュージックレーベルズ内に設立されたSACRA MUSIC。2025年4月クールTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』のオープニングテーマを担当した事でも話題をさらい、日本国内・海外でのライブフェスでもそのライブパフォーマンスが注目を集めている新鋭アーティスト・KALA（読み：カーラ）が、DIGITAL E.P.「SEKAI//DIVIDE（ヨミ：セカイディヴァイド）」を各配信ストアにてダウンロード・ストリーミング配信スタートした。

「SEKAI//DIVIDE」は、昨年4月に放送されたTVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』オープニングテーマ「KINGSBLOOD」をはじめ、全6曲を収録！ラウド・デジタル・RAPなど様々なサウンドを駆使し、ハイトーンボイスやシャウトなど情感豊かなボーカルで歌い上げるKALAの音楽世界を堪能できる作品に仕上がっている。

そのE.P.に新曲として収録されている「CRY A LITTLE MORE」のMusic VideoがYouTubeにて公開された。

2月からは、E.P.「SEKAI//DIVIDE」を引っ提げた、豪華ゲストバンドを対バンに迎えたKALA初の東名阪ツアーを開催中！いよいよ、2/22（日）東京・渋谷Spotify O-WESTにてツアーファイナルを迎える。是非E.P.「SEKAI//DIVIDE」をたくさん聴いて、KALAの発する音楽世界を体感しにツアーに足を運んでほしい。

●リリース情報

KALA DIGITAL E.P.

「SEKAI//DIVIDE」

配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/SEKAI_DIVIDE

＜収録内容＞

M1:DEFIANCE（今作E.P.書き下ろし新曲）

M2:KINGSBLOOD（TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OPテーマ）

M3:LOCK IN（Riot Games「VALORANT」公式グローバルeスポーツリーグ『VALORANT Champions Tour 2025』「Cloud9 Esports Inc.」チーム公式テーマソング）

M4:AEON BREAK

M5:GET UP

M6:CRY A LITTLE MORE（今作E.P.書き下ろし新曲）

●ライブ情報

KALA 1st JAPAN TOUR「SEKAI//DIVIDE」

[TOKYO]

2026年2月22日（日）東京・Spotify O-WEST

OPEN 16:45 / START 17:30

ACT:KALA / CVLTE / DEXCORE / Good Grief

TICKET：\4,500 (＋1drink)

https://eplus.jp/kala/

＜KALA profile＞

カナダ出身/ロサンゼルス在住 “GAMExMUSIC”の看板を背負う超新鋭アーティスト”KALA”。

世界最大手を誇る強豪eスポーツチーム”Cloud9 Esports”に所属という稀有なキャリアを活かして日本とアメリカを拠点に勢力的に活動中。

ハイトーンボイス&シャウト、そしてラップを駆使し、バンドサウンドとエレクトロニックサウンドを軸としながらジャンルに囚われないスタイルのソロアーティスト。

Twitchでの配信やTikTokなどのSNSを通して数多くのフォロワーを獲得しつつ、 多くのミュージシャンやDJとコラボをするなど、現在進行形で多くの脚光を浴びている。

2025年1月には、Riot Gamesが運営する大人気ゲーム「VALORANT」公式のグローバルeスポーツリーグ『VALORANT Champions Tour 2025』・『2026』の「Cloud9 Esports Inc.」チーム公式テーマソングを担当することが決定し、テーマソング「LOCK IN」をソニー・ミュージックレーベルズ内のSACRA MUSICよりデジタルリリース。

2025年4月には、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』のオープニングテーマに大抜擢され、自身初となる日本でのアニメタイアップを実現。

