Rちゃん、華麗に“ランジェリー”まとう ワンランク上のアイテム
ランジェリーブランドRAVIJOURは、YouTuber／モデルとして同世代の女性に人気を集めるRちゃんとの最新ビジュアルを公開した。
【写真】美ボディを大胆披露したRちゃん
同ブランドは、「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案する。
【Rちゃん】
女社長兼YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイター。22歳で自身のアパレルブランドRiuを運営する株式会社ariuを創業し、代表兼Riuのデザイナーも務める。主にファッションや美容コンテンツでYouTuber・インスタグラマー・モデルとして多岐に渡り活動中。SNS総フォロワー数約163万人を誇る有名YouTuberとしてファッションに敏感な多くの女性から注目されている。
【写真】美ボディを大胆披露したRちゃん
同ブランドは、「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案する。
【Rちゃん】
女社長兼YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイター。22歳で自身のアパレルブランドRiuを運営する株式会社ariuを創業し、代表兼Riuのデザイナーも務める。主にファッションや美容コンテンツでYouTuber・インスタグラマー・モデルとして多岐に渡り活動中。SNS総フォロワー数約163万人を誇る有名YouTuberとしてファッションに敏感な多くの女性から注目されている。