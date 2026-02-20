需要のピークとなる年度替わりの時期を避けて、引っ越しを前倒しする人が増えています。業者は繁忙期を迎え、福岡市では「引っ越し先」にも変化が起きています。

■元木寛人アナウンサー

「福岡市内の住宅では、午前中から引っ越し作業が行われています。2.5トンのトラックに続々と荷物が運び込まれます。」



19日、福岡市城南区に住む女性は引っ越しのため、家族6人の荷出し作業に追われていました。





■女性「家族が増えたので、住み替えをします。」引っ越しをこの時期に決めたのには、理由がありました。■女性「次にお住まいになる方もいるので、その兼ね合いで、少しでも引っ越し料金の安い時期に引っ越したいねと買い主さんと話をして。」

毎年、年度替わりの前後が需要のピークとなる引っ越し。



この家族の引っ越し費用は10万円余りでしたが、担当者によりますと、3月末に引っ越した場合の費用は25万円ほどになるということです。



■女性

「子どもたちの転園、入園、入学で4月に出費がかさむので。良かったです、この時期で。」

福岡県篠栗町にある引っ越し業者の事務所を訪れると、見積もりの問い合わせが相次いでいました。



ピーク時は引っ越し費用が高くなるのを見越して、時期を前倒しする人が増えているのだといいます。



■スタイル引越センター・白川淳 社長

「午前9時23分で70件、問い合わせいただいています。1時間ちょっとで。」



この業者では、2月に入ってからの問い合わせが少なくとも1日に400件以上となっています。時期の希望によっては、断るケースも出てきているということです。



■白川社長

「ほかの引っ越し会社も同じくらい需要があると思いますので、すぐ満車になってしまう。きのうは大丈夫でも、きょうは満車というのはもう、当たり前に。」

引っ越し費用の比較サイトによりますと、家族・単身ともに繁忙期の費用は年々上昇しています。



ことしは、さらに値上がりすると予想されています。

こちらの業者は、なるべく料金を抑えようと企業努力をしているといいます。



■元木アナウンサー

「この段ボールは、どれぐらい値上がりしていますか。」

■白川社長

「倍くらいになっています。非常に厳しい状況が続いている。」



作業に必要な資材が高騰し、段ボールや粘着テープは10年前と比べると2倍以上になっているといいます。



さらに、トラックドライバーの労働時間の上限を定める「2024年問題」も影響していると話します。



■白川社長

「一日に引っ越しできる件数が1・2件少なくなってきています。その分、どうしても引っ越し料金に反映してしまう。」

一方で、引っ越し先をめぐっても変化が起きています。



福岡市の三好不動産の担当者は、市内の単身者用・ファミリー用いずれも、例年と比べてことしは選べる物件が少なくなっていると話します。



■三好不動産 賃貸営業部・田中大樹エリアマネージャー

「物件の数がものすごく少なくて、非常に苦戦しながらお部屋探しをしている状況です。」

その背景にあるのが、街の再開発などによる家賃の上昇です。



担当者によりますと、家賃が上がっていることで「広い部屋に住み替えよう」という人は減少しています。



物件にサイクルが生まれず、選択肢が少なくなっているということです。



■田中エリアマネージャー

「どうしても物件が見つからない場合、県外の実家から1か月間通勤されたり、2週間前後、ホテル生活をされた方も数多くいました。今の時期、ウィークリー・マンスリーのマンションも非常に空室が少ないので、早めに行動されることをお勧めします。」



新生活シーズンを前に、この春は、引っ越しも住まい探しも、例年以上に早めの準備が求められそうです。



