視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

松井ケムリ探偵が調査した『滑舌が悪い66歳新米俳優』は、京都府の男性（66）から。私は俳優として活動している者だ。これまで事務所主催の舞台や、ドラマのエキストラとして出演し、現場の空気を吸ってきた。しかし、大きな悩みがある。それは「滑舌の悪さ」。実は、私は“総入れ歯”なのだが、そのせいもあってか滑舌がどうしても上手くいかず、セリフのある役を演じたことがない。日頃からレッスンも頑張っているが、事務所のマネージャーから「もうお手上げだ」と匙を投げられる始末。しかし、俳優としてこのまま終わりたくない。総入れ歯というハンデを乗り越え、滑舌を劇的に良くする方法を一緒に探してもらえないだろうか。そして、私にスラスラとセリフをしゃべらせて欲しい、というもの。

２年半前から俳優の道に入った依頼者の目標はアカデミー賞で、菅田将暉に憧れていると言う。そこで、まず入れ歯の微調整をしてもらうと、少しは声がクリアに。続いては、オーデイションを受けさせてもらうために演技のバージョンアップを図る。すると、助っ人として現れたのは、あの名バイプレイヤーだった。約２時間に及ぶマンツーマンのレッスンが始まるが、滑舌よりも演技力よりも、もっと重大な問題が発覚する！？

