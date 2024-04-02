【Super Battle Golf】 2月20日 配信 価格：950円 プレイ人数：1～8人 対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字） / 中国語（繁体字）、他全11言語

デベロッパーBrimstoneとパブリッシャーOro Interactiveは、PC（Steam）用オンラインマルチプレイゴルフ「Super Battle Golf」（スーパーバトルゴルフ）の配信を2月20日より開始した。価格は950円。発売を記念して、本作が20%オフになるローンチセールが1週間限定で実施されている。

「Super Battle Golf」は最大8人で同時にプレイする、リアルタイム進行のはちゃめちゃなオンラインマルチプレイゴルフゲーム。順番待ちは一切なしで、全員が同時にボールを打つため、ロケットランチャーやゴルフカートで妨害し合いながら、最速カップインを目指すことができる。

「Super Battle Golf」（スーパーバトルゴルフ）について

【『Super Battle Golf 』（スーパーバトルゴルフ）公式発売トレーラーJP】

本作は、最大8名でプレイするオンライン対戦ゴルフゲームだが打順がなく、全プレーヤーがリアルタイムで同時にプレイする。そのため、慎重にスイングの角度とパワーを調整しているその隙に、ライバルがゴルフボールをぶつけてきたり、ロケットランチャーをお見舞いしてきたり、ゴルフカートで突撃してきたりする。様々なパワーアップ用のアイテムを駆使し、地雷まで仕掛けられたコースを駆け、ライバルを出し抜き最速カップインを目指そう。

クイックマッチで世界中のプレーヤーとも、友人同士でも大盛り上がりのカオスゴルフが楽しめる。1人で楽しめるソロモードも用意されている。

【スクリーンショット】【開発者Q&A】

Q: コース（マップ）はいくつありますか？

A: 27あります！ プレイできるバイオーム（環境エリア）は3つあり、それぞれ9ホールずつあります。森林、海岸、砂漠です。

Q: マルチプレイのロビーには何人まで入れますか？

A: このゲームは1～8人用に設計されています。しかし、技術的には最大16人までプレイできます。（自己責任でお願いします！）

Q: プレーヤーキャラクターのカスタマイズパーツはいくつありますか？ また、お気に入りはどれですか？

A: 現在のところ、100種類以上のおしゃれなパーツがあります！ ヘアスタイル、帽子、衣装…もちろん、ゴルフクラブとゴルフボールのカスタマイズもあります！ お気に入り？ カウボーイハットが最高です。なぜならカウボーイだから！ イーハー！

(C)2025 Brimstone Games AB. All Rights Reserved.