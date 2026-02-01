【スターツ出版 冬の大コミック＆ノベル キャンペーン】 2月20日0時～2月26日23時59分 開催

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、「スターツ出版 冬の大コミック＆ノベル キャンペーン」を2月20日0時から開催する。期間は2月26日23時59分まで。

本キャンペーンはスターツ出版のコミックおよびノベルが期間中、お得に読めるというもの。キャンペーンでは、「鬼の花嫁」（画：富樫じゅん氏/原作：クレハ氏）や「不運からの最強男」（作画：中林ずん氏/原作：フクフク氏）、「調教師は魔物に囲まれて生きていきます。～勇者パーティーに置いていかれたけど、伝説の魔物と出会い最強になってた～」といったスターツ出版の対象コミックおよびノベル2,000点以上が、無料や最大90%の大幅割引で読める。

「鬼の花嫁」

画：富樫じゅん氏/原作：クレハ氏

「不運からの最強男」

作画：中林ずん氏/原作：フクフク氏

