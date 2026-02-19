《NEW》大大大大大当たりーーーッッ♡【カルディ】本当に美味しい「パケ可愛お菓子」って？

ほかではあまり見かけない商品がたびたび話題になる【カルディ】。自分へのごほうびはもちろん、ちょっとした手土産にぴったりの商品もラインナップされています。そのなかから今回は、パッケージが可愛いチョコレートをピックアップ。ぜひ次回のお買い物の参考にしてみて。

一目でつい手に取ってしまいそう！ くまチョコレート

@ftn_picsレポーターHaruさんが「可愛いパッケージに一目惚れして購入」したという「ベルフィン ミニベアレリーフバッグ 150g」。ピンクのパッケージには、くまのチョコとたくさんのハートがデザインされていて、中身が見える小窓もハートなのがポイントです。

個包装がうれしい！

中には、くまのチョコが10個入っています。ハートを持ったくまと、お花を持ったくまの2種類。どちらも目がきゅるきゅるで、食べるのがもったいなくなってしまいそう。個包装なので、シェアしやすいのもうれしいポイントです。レポーターHaruさんいわく「なんといっても、チョコが本当に美味しい」とのこと。可愛いだけじゃないくまチョコ。試してみてはいかが？ 販売価格は\1,490（税込）です。

イースターにぴったり！ うさぎとあひるのチョコレート

くまチョコとあわせてチェックしてほしいのが、こちらの「ベルフィン バニー & ダック ミニレリーフバッグ 150g」です。レポーターHaruさんが「お花や蝶々など、春の訪れを感じさせるようなパッケージ」と言っているように、イースターにぴったり。イースターのシンボルであるうさぎと、あひるの形をしたチョコが入っています。

手土産やプチギフトにもおすすめ

レポーターHaruさんが「パケも中身もかんわいい」と大興奮の黄色いパッケージの中には、キュートな表情のうさぎとあひるが5個ずつ入っています。販売価格は\1,490（税込）。見つけたらぜひGETしてみて。

