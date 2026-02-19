GUでアラフォーが「メンズニット」を思わず2色買い。2990円で最高のシルエット
GUで人気のオンオフ着まわしやすいメンズニット「リリヤーンクルーネックセーター」（2990円）。「肉感を拾わない最高のシルエットなので、アラフォーにもぴったりです」と語るのは、プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさん。思わず2色買いしたというニットの魅力と1週間コーデを紹介してくれました。
オンオフ着まわしやすいメンズ春ニット「リリヤーンクルーネックセーター」
GUの「リリヤーンクルーネックセーター」はメンズの春ニット。きれいめな印象の生地でオンオフ着まわしやすいアイテムです。
ほどよいゆとりがあり、肉感を拾わないのでアラフォーにうれしいシルエットでした。
カラーバリエーションはピンク、オフホワイト、ブラック、グレーの4色展開。価格は2990円です。
後ろもシンプルなデザインなので合わせやすいです。
チクチク感もしにくく、肌さわりもよいのでインナーとしても。
こちらのオフホワイトとネイビーを2色購入したので、1週間着まわしコーデをご紹介します。
月曜日：ワイドパンツできれいめに
171cmの筆者はLサイズを着用しています。普段女性用でLサイズを着ることが多いのですが、オーバーサイズに着たかったのでメンズ用ですがLサイズにしてみました。
まずはワイドパンツと合わせてきれいめコーデに。ほどよいゆとりがこなれ感があってシンプルなコーデでもおしゃれな雰囲気になりました。
火曜日：ネイビー×ホワイトで春らしく
次はネイビーのニットをワイドなスウェットパンツと合わせてきれいめカジュアルな春コーデにしてみました。ボリュームのあるスウェパンですが、前だけインすればすっきりとバランスよくまとまります。
「ネイビー×ホワイト」カラーは清潔感があり、春らしいカジュアルコーデになりました。
水曜日：シャツともレイヤードしやすい
次はストライプのシャツをニットの中に着て、レイヤードコーデに。ゆとりがあるニットなので、中にシャツを着こんでもきゅうくつな感じがなく、重ね着しやすかったです。
パンツはテーパードパンツですっきりとさせました。
木曜日：スカート合わせももちろんかわいい
次はイエローのスカートに合わせて春らしいコーデに。
シンプルなニットなので、リブスカートと合わせてもごちゃついて見えません。
金曜日：スウェットパンツ合わせでも部屋着っぽくならない
次はスウェットパンツと合わせてカジュアルコーデにしてみました。
アラフォーが着ると部屋着っぽくなりがちなスウェットパンツも、このニットとならクリーンな印象できれいめにまとまりす。
土曜日：デニムでとことんカジュアルに
次はデニムと合わせてカジュアルコーデにしてみました。
そのまま着るだけだと普通すぎるので、中にホワイトのロンTをレイヤード。小物はシルバーでまとめてコーデのポイントに。
日曜日：スカート合わせでお出かけコーデ
最後はネイビーのスカートにホワイトのニットを合わせてシンプルなお出かけコーデにしてみました。
シンプルコーデにはちょっと小物でポイントになるものをもってくるとおしゃれな雰囲気に。
とても着やすいメンズニット！ パートナーと兼用でも使えそうです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください