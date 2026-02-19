齊藤京子、木村拓哉と「いつか（BABA抜き）できたらいいな」
女優の齊藤京子（28歳）が、2月19日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“BABA抜き最弱王”の木村拓哉とトランプを「いつかできたらいいな」と語った。
映画「教場 Reunion／Requiem」に出演する木村拓哉が、同じく映画に出演する俳優らとゲームで戦うコラボ企画が行われ、木村は倉悠貴、齊藤京子、金子大地の3人の嘘を見破るクイズに参加した。
ゴージャスなトランプが誰の私物か当てるという企画で、齊藤は「トランプゲームがとにかく大好きでして。ババ抜きとか大富豪とかも大好きですし。インターネットでオシャレなトランプがほしいと思って注文しました。いつか木村さんともできたらいいな、と思って」と、知ってか知らずか「BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP」で“最弱王”になってしまった木村をイジる形でコメント。
木村は「ババ抜きは僕はちょっと遠慮しておきます」と話した後、映画「教場」で嘘をつく人間もつま先には本音が出るというエピソードを紹介。齊藤だけがつま先を木村に向けず正対していないことから、齊藤が嘘をついていると見抜き、齊藤らを驚かせた。
