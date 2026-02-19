¤Þ¤º¤ÏŽ¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»öŽ£¤Ë°ìÉÊ²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ä°å»Õ¤¬Ž¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅªŽ£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¿©ºà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àî¸ýÃÎºÈ¡Ø¡Ö¤¬¤ó³è¡×¤Î¤¹¤¹¤á ²Ê³Ø¤ÈÌ¾¸À¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤¬¤ó¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤½¬´·¡×¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¢£¤¬¤ó¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡ÖÌîºÚ¤ÎÀ®Ê¬¡×
»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï½¬´·¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±°ì¤Î¿©ÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÁíÀÝ¼èÎÌ¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¦Ä´ÍýË¡¡¦¿©¤Ù¤ëÂ®ÅÙ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¡¢±ê¾É¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÈùº¹¤ÎÃßÀÑ¤¬¡¢¾Íè¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ°Õ¤Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£¡Ö¿©»ö¡×¤³¤½¡¢¡Ö¤¬¤ó³è¡×¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ÂÁ©¹àÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¡Ö¡²Ã¹©Æù¤ÈÀÖ¿È¡×¡Ö¢±öÊ¬¡×¡ÖÅüÊ¬¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ä°ß¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¿©»ö
¡ÌîºÚ¤È²ÌÊª
¤³¤ì¤é¤ÎÍ³²¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÞÀ©Åª¤ËÆ¯¤¯¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹³»À²½Êª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥½¥Á¥ª¥·¥¢¥Í¡¼¥È¤ä¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Î²òÆÇ¹ÚÁÇ¡Ê¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥óS¡¾¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥§¥é¡¼¥¼¤Ê¤É¡Ë¤ò³èÀ²½¤·¡¢È¯¤¬¤óÊª¼Á¤òÂ®¤¯Âå¼Õ¤·¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶Ì¤Í¤®¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ê¥·¥ó¤Ï¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëºîÍÑ¤ä¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ê¡¼Îà¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ä»ç¤Î¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Î¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤â¡¢ºÙË¦¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢DNAÂ»½ý¤Î½¤Éü¤ò½õ¤±¤ë¹³»À²½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀÄµû¤ÎÌý¡×¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ÍýË¡¤Ë¤â¹©É×¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£Æù¤äµû¤ò¹â²¹¤Ç¾Æ¤¯¤È¥Ø¥Æ¥í¥µ¥¤¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¢¥ß¥ó¤äÂ¿´ÄË§¹áÂ²Ãº²½¿åÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¤¬¤óÀÊª¼Á¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÄã²¹¤Ç¼Ñ¤ë¡¢¾ø¤¹¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á²¼è§(¤·¤¿¤æ)¤Ç¤·¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ä¥Ï¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ³²Êª¼Á¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÜË®¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢WCRF¡¿AICRÊó¹ð¤Ç¤â¡¢¡ÖËèÆü400g°Ê¾å¤ÎÌîºÚ¡¦²ÌÊªÀÝ¼è¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¿©»ö
¢ÀÄµû
µû¡¢¤È¤¯¤ËÀÄµû¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë»é¼Á¡Ên¡¾3·ÏÂ¿²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¡§EPA¤äDHA¡Ë¤Ï¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»éËÃ»À¤ÏÂÎÆâ¤Ç±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤â¤Á¡¢ËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¼À´µ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆ°Ì®¹Å²½¤ä¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤ÊÆ¤äÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê£¿ô¤ÎÁ°¸þ¤¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢µû¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤äÆý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¡ÖNurses' Health Study¡×¤ä¡ÖHealth Professionals Follow-Up Study¡×¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤â¡¢µû¤ò½µ¤Ë¿ô²óÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áí»àË´Î¨¤ä¤¬¤ó»àË´Î¨¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö½µ3²ó¤Îµû¿©¡×¤Ç¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯Äã¸º
À¸Íý³ØÅª¤Ë¤â¡¢EPA¤äDHA¤Ï±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤Î»ºÀ¸¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤òÄ´À°¤¹¤ëºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙË¦Ëì¤ÎÀ¾õ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢DNAÂ»½ý¤ä°Û¾ïºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òËÉ¤°Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µû¤ò¼çºÚ¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¡¢Ä¹¼÷¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î±Ö³Ø¸¦µæ¤Ç¤â¡¢µû²ðÎà¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤Û¤É¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á´¹ñ8Ëü¿Í¤òÄÉÀ×¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¾®µû¤ò½µ3²ó°Ê¾å¿©¤Ù¤ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò´Þ¤àÁ´»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤Ç¤â¡¢µûÀÝ¼èÎÌ¤ÎÂ¿¤¤·²¤Ç¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¤ä¤äÄã¤¤·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢µû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëEPA¤äDHA¤È¤¤¤Ã¤¿n¡¾3·Ï»éËÃ»À¤¬¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢ºÙË¦¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËýÀ¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µû¤òÀÝ¼è¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ÍÈ¤²¤¿µû¤ä¾Ç¤²¤Î¶¯¤¤¾Æ¤µû¤Ï¡¢Ä´Íý»þ¤ËÈ¯¤¬¤óÀÊª¼Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ø¤¹¡¢¼Ñ¤ë¡¢·Ú¤¯¾Æ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ÍýË¡¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤ÎÂç·¿µû¤Ë¤Ï¿©ÊªÏ¢º¿¤Ë¤è¤ê¿å¶ä¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥ÉØ¤ä»Ò¤É¤â¤ÏÀÝ¼èÉÑÅÙ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Áí¤¸¤Æ¡¢½µ2¡Á3²ó¤Û¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Å¬ÀÚ¤ËÄ´Íý¤·¤Æµû¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¬¤ó¤ò´Þ¤á¤¿ËýÀ¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Æý¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¡ÖÂçÆ¦¤ÎÎÏ¡×
¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¿©»ö
£ÂçÆ¦
ÂçÆ¦¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡¢Ì£Á¹¡¢¾ßÌý¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Î±Ö³Ø¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤¬¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¡Ö¥Õ¥£¥È¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡Ë¤Ë»÷¤¿ºîÍÑ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤Æý¤¬¤ó¤äÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í½ËÉÅª¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ±Ö³Ø¸¦µæ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ¦¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤½÷À¤Û¤ÉÆý¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤ËÊÄ·Ð¸å¤Î½÷À¤Ç¤³¤Î´ØÏ¢¤¬¶¯¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤ä¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ò¤â¤Á¡¢ºÙË¦Æâ¤Î»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¡ÊºÙË¦¤Î¼«Á³»à¡Ë¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ°Û¾ïºÙË¦¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÂå¼Õ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÍÑ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥×¥ê¤è¤ê¤âÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Å¬ÎÌ¤ÎÂçÆ¦¿©ÉÊ¤òÆü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÀÝ¼èË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÆü¤ËÆ¦Éå¤äÇ¼Æ¦¤ò1¡Á2²ó¡¢Ì£Á¹½Á¤ò1ÇÕ¤È¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¿©½¬´·¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Áí¤¸¤Æ¡¢ÂçÆ¦¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼è¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¡¦Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Ê¤É¥Û¥ë¥â¥ó´ØÏ¢¤¬¤ó¤ÎÍ½ËÉ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¿©»ö
¤¿©ÊªÁ¡°Ý
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©Âî¤ËÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢µû¤äÂçÆ¦¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ä´Íý¤Î²¹ÅÙ¤ä¼ê´Ö¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÆ¯¤¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÄ²¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ãû¸Ä¤ÎºÙ¶Ý¤¬À³¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹½À®¤Ï¿©»öÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¿åÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¡ßÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¤¬¸ú²ÌÅª
ÌîºÚ¤ä¹òÊª¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¡Ö¥¨¥µ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
ºÙ¶Ý¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊ¬²ò¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡ÊSCFA¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÍÑ¤ÊÀ®Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬Íï»À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÄ²¤Î¾åÈéºÙË¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÈ±Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ÎÄ´Àá¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¬¤óÍÞÀ©¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÍï»À¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿åÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¡£³¤Áô¡¢¥ª¡¼¥ÄÇþ¡¢ÂçÇþ¡¢²ÌÊª¡¢Æ¦Îà¤È¤¤¤Ã¤¿¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¡¢Ì£Á¹¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íï»À¤¬¸úÎ¨¤è¤¯»ºÀ¸¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Ä²Æâ´Ä¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÊÝ¤Á¡¢Í³²Êª¼Á¤¬ÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤À¤í¤¦¡£
Æù¤ä»éËÃ¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ä¡¢ÀºÀ½Åü¤ÎÂ¿¤¤²Û»ÒÎà¤ò¾ï¿©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä²´É¥Ð¥ê¥¢¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢ºÙ¶ÝÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¡Ê¥¨¥ó¥É¥È¥¥·¥ó¤Ê¤É¡Ë¤¬·ìÃæ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê±ê¾É¾õÂÖ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë´í¸±À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤ÎÍð¤ì¡×¤Ï¡¢¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØLancet¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖEuropean Prospective Investigation into Cancer and Nutrition¡ÊEPIC¡Ë¸¦µæ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó52Ëü¿Í¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò25¡óÄã²¼¤µ¤»¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
WCRF¡¿AICR¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬°ìÆü10gÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤ª¤è¤½10¡ó¤º¤ÄÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬´î¤Ö¿©ºà¤òËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÄ²¤«¤é¤¬¤ó¤òËÉ¤°¡×¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê·ò¹¯Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½Á»°ºÚ¤ÎÃæ¤ËÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÈÌîºÚ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¿©¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î²Ê³Ø¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¡Ö¤¬¤ó³è¡×¿©¤Ê¤Î¤À¡£
¢£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤¬¡Ö¤¬¤ó³è¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤È¿©»ö¤Î´Ø·¸¤ò¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¤È¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Î´Ø·¸¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ò²ð¤·¤¿Âå¼Õ¤ä±ê¾É¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¡¢Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¡¦À¸Íý¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ØÏ¢À¤¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¿©½¬´·¡ÊÂçÆ¦¡¦µû¡¦È¯¹Ú¿©ÉÊ¡¦±öÊ¬¤Ê¤É¡Ë¤È¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Î´Ø·¸¤â²Ê³ØÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤È¿©»ö¤Ë¤Ï¡ÖÅý·×Åª¤Ê´ØÏ¢¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¤³¤½¡¢¡Ö¤¬¤ó³è¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
Àî¸ý ÃÎºÈ¡Ê¤«¤ï¤°¤Á¡¦¤È¤â¤ä¡Ë
Âçºå¸øÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»Ô½Ð¿È¡£Âçºå¸øÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³Ø¶µ¼ø¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³Ø¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂè°ìÆâ²Ê³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¸å¡¢Æ±¿ÇÃÇÉÂÍý³Ø½õ¼ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»¸¦µæ°÷¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½¶áµ¦Ãæ±û¶»Éô¼À´µ¥»¥ó¥¿¡¼Æâ²Ê·ÏÉôÄ¹¡¢Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³Ø½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¡ÖDELTA»î¸³¡×¤Ë¤è¤ê¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Í¥½¨ÏÀÊ¸¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢¡ÖJME»î¸³¡×¤Ë¤è¤êÂçºå»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÄ¹¾ÞÍ¥½¨¾Þ¡£Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¬¤ó¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÍÜÀ®»ö¶È¡×¤Ç¡Ö¤¬¤óÍ½ËÉ¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤¬¤ó³è¡×¤Î¤¹¤¹¤á¡¡²Ê³Ø¤ÈÌ¾¸À¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¤¬¤ó¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤½¬´·¡×¡Ù(¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹)¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÂçºå¸øÎ©Âç³ØÉÂ±¡¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ Àî¸ý ÃÎºÈ¡Ë