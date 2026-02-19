ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）にビッグニュースが飛び込んだ。「緊急」として発表された内容に、ファンは「これは録画で永久保存版だ！」と驚いている。

よもやのニュースにフィギュアファンが歓喜した。

NHKは23日午後9時30分放送のNHKスペシャルでりくりゅうを特集することを19日に発表。公式Xでは「【緊急Nスぺ】」と紹介し、「絆でつかんだ金メダル フィギュアスケートペア “ #りくりゅう ”」「苦境を乗り越えた 2人の絆はいかに育まれたのか― 練習拠点カナダでの密着映像をはじめ、現地での独自取材で大逆転劇の舞台裏が明らかに！」と予告している。

数々の著名人やアスリートが特集されたNHKの看板番組に、フィギュア界からりくりゅうが登場することになり、投稿には「これは録画で永久保存版だ！」「わぁ〜すごい」「これは予約しておかないと！」「これ、絶対観る！そして録画して家宝にする！」「こんなのをすぐ用意できるNHKすごい」などの声が寄せられ、早くも週明けの放送が待ちきれない様子だった。



（THE ANSWER編集部）