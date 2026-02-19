小中学生を中心に、過熱する"シール"ブーム。その盛り上がりを牽引しているのが、ぷっくりした質感が特徴の「ボンボンドロップシール」（以下、ボンドロ）だ。すでに1000万枚以上が出荷されているというが、全国で争奪戦が勃発しており、NEWSポストセブンでは以前、ボンドロを目当てに700人ほどが雑貨店に押しかけた事例などをレポートした。

【写真を見る】ボンドロシールの正規品と偽造品の違いを見る、実際に保護者に向けて送られた「注意喚起メールの文面」

あまりの人気ゆえにボンドロの偽物まで横行しており、もはや"シル活"は社会問題と表裏一体の存在といっても過言ではない。そんななか、ついに逮捕者まで出た。埼玉県警蕨署は2月18日、ボンドロの偽物を販売目的で所持したとして、男2人を商標法違反容疑で逮捕した。

全国紙の社会部記者が解説する。

「逮捕されたのは、いずれも露天商の大谷圭太容疑者（28）と工藤弘美容疑者（53）です。2人は共謀し、今年1月にJR埼京線の戸田公園駅前で、ボンボンドロップシールの偽物201枚を販売目的で所持したとみられています。

偽物のシールは1点700円で売られ、気泡が目立つことなどに違和感を持った戸田市の女性が『小学生の娘が路上販売で偽物を買ってきた』と交番に届け出て、発覚したといいます」

NEWSポストセブンは事件に先立って、同様の被害事例を取材してきた。今回の容疑者と同一人物かは不明だが、事件が起きた戸田市に現れた"偽ボンドロを売るおじさん"について、貴重な証言を得ている。

戸田市のある小学校に通う児童の保護者が明かす。

「今年1月、公園でボンドロを売るおじさんが現れて、学校で大問題になりました。そのおじさんからボンドロを買った子が帰宅後にシール帳に貼ろうとしたら、偽物だと気づいたそうです。

この出来事をきっかけに、学年集会などでもシールが議題に上がり、注意喚起のメールも届きました」

保護者に向けて送られた、実際のメールの文面も入手した。「（学年集会で）子供達と話し合った内容について共有させていただきます」として、以下のように注意喚起されている。

「シール交換についてのトラブルが起きているそうです。大切なシールは持ち出さない、勝手に購入しないなど、ご家庭でお子さんの実態に合わせたルールづくりをお願いします」

なお、この小学校に"偽ボンドロを売るおじさん"を把握しているかなどについて取材したところ、「詳細な取材は受けられませんが、そういったトラブルがあったのは事実です」との回答だった。

前出の保護者はため息をつく。

「習い事をしている子たちは親にジュース代などのお金を持たされていますし、ボンドロをエサに、子供が誘拐される可能性だってゼロではありません。そんな状況の中でボンドロ詐欺が起きて、親としては本当に怖いです」

流行のシールに憧れる子供たちの無邪気な心が、犯罪の温床にされてしまっているのか──。