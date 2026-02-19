高橋ひかる、美脚際立つショーパン部屋着姿披露「オフ感がたまらない」「脚長い」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が2月16日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの部屋着姿を披露した。
【写真】24歳女優「脚長い」ショーパン部屋着姿
高橋は「2026.4-2027.3 カレンダーの撮影の様子」と記し、撮影中の動画を公開。ふわもこのトップスからショートパンツをのぞかせたコーディネートでソファーに寝そべり、膝を立てたり膝を抱えたりとポーズをとる様子を披露した。また、コート姿の撮影動画も投稿している。
この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「脚が綺麗すぎる」「透明感すごい」「部屋着のオフ感がたまらない」「脚長い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳女優「脚長い」ショーパン部屋着姿
◆高橋ひかる、部屋着姿公開
高橋は「2026.4-2027.3 カレンダーの撮影の様子」と記し、撮影中の動画を公開。ふわもこのトップスからショートパンツをのぞかせたコーディネートでソファーに寝そべり、膝を立てたり膝を抱えたりとポーズをとる様子を披露した。また、コート姿の撮影動画も投稿している。
◆高橋ひかるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「脚が綺麗すぎる」「透明感すごい」「部屋着のオフ感がたまらない」「脚長い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】