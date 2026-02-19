フジ三上真奈アナ、第1子妊娠を報告「『ノンストップ！』な毎日です」 21年に結婚を発表
フジテレビの三上真奈アナウンサーが、第1子妊娠を発表した。19日、自身のインスタグラムで報告した。
【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ
三上アナは「この度、新しい命を授かりました」と報告し、「産休に入るまで体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と伝えた。また「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」と自身がMCを務める番組にちなんだ思いをつづった。
三上アナは、1989年4月7日生まれ、東京都出身。2013年にフジテレビに入社。18年からバナナマンの設楽統とともに『ノンストップ！』のMCを務めている。プライベートでは、21年1月に一般男性との結婚を発表していた。
