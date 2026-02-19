「文春オンライン」や「週刊文春 電子版」（ともに文藝春秋）が、タレントのMEGUMIと令和ロマン・髙比良くるまの熱愛をスクープして話題を集めている。報道によれば、2人はスクープされた数週間前に付き合ったばかりで真剣交際だという。MEGUMIは44歳、くるまは31歳で、13歳差のカップルが誕生したことになる。

MEGUMIといえば、2008年にDragon Ashの降谷建志と結婚し、2009年には第1子を出産。おしどり夫婦と言われていたが2023年に離婚しており、今回は新たなパートナーとの関係が浮上したことになる。今回の報道には、テレビ関係者の間で驚きの声が出ているとか。

「MEGUMIさんは、前の夫である降谷さんのようにワイルド系の男性が好みのタイプだとされてきました。熱愛が報じられたくるまさんは、文化系の雰囲気を漂わせワイルド系とは真逆にいる芸人です。それだけに、なぜ離婚後の彼氏としてくるまさんを選んだのか、不思議だという声がテレビ関係者の間で広がっています」（民放関係者）

意外なお相手との熱愛がスクープされたMEGUMIだが、SNSでは称賛の声が多く書き込まれている。

「MEGUMIさんきれいすぎて納得しかないわ」「くるまがうらやましすぎ」「さすがMEGUMI！かっこいいカップル」など、くるまよりMEGUMIの好感度が上がっている様子で、熱愛がスクープされながら人気を得ることに成功している。なぜ、MEGUMIは年下芸人との熱愛報道で支持を得ているのだろうか。

「MEGUMIさんは、ここ最近では女優業でも評価を得て、さらに2023年に出版した著書『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）が大ヒットしました。メークや美容に関する仕事が多く、女性から圧倒的な支持を集めています。44歳でも美しさをキープしていることで、年下のくるまさんを落としたことにさすがだとの声が広がっています。また、MEGUMIさんが企画、プロデュースを手掛けた恋愛リアリティショー『ラヴ上等』（Netflix）が大ヒットし、Netflixと複数年の独占契約を結んだことが発表されたばかり。いまや、芸能界で有数の仕事ができる女性タレントとなり、年下の天才芸人との熱愛も好意的に捉えられています」（民放関係者）

過去にはプライベートでいろいろと週刊誌報道を受けている2人だけに、今回の熱愛がどんな展開を迎えるのか注目だ。