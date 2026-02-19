辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん同行で打ち合わせへ 2ショットに「カメラ目線がキュート」「ムチムチあんよ可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】タレントの辻希美が2月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夢空ちゃんを連れて打ち合わせに行ったことを報告し、話題となっている。
【写真】5児のママタレ「ムチムチあんよ可愛すぎる」第5子抱えた2ショット
辻は「今日は夢とシエル」「打ち合わせだけどw」とコメントを添え、写真を投稿。夢空ちゃんと共に辻の母親が経営しているハンバーガーショップを訪れ、打ち合わせに参加したことを報告した。写真は前に立つと天使の羽が生えたように見える、店内のフォト撮影用と思われる場所で撮影されており、辻は夢空ちゃんを片手で抱いて笑顔でピースサインを作り、夢空ちゃんも母親にしがみつきながらしっかりカメラ目線で写っている1枚となっている。
この投稿に、ファンからは「天使発見」「カメラ目線がキュート」「ムチムチあんよ可愛すぎる」「ママとお仕事お疲れ様」「お出かけ楽しいねぇ」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
