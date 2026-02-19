『正反対な君と僕』キャスト出演特番をABEMA で無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ「正反対な君と僕」いろいろとありすぎた文化祭SP』を２月21日（土）夜８時30分より独占無料放送する。
『正反対な君と僕』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載された、阿賀沢紅茶によるラブコメ漫画が原作。いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人がお互いを理解し尊重しながらゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いた青春ラブコメディ。思春期ならではの繊細な感情に寄り添う“等身大の恋模様”が支持を集め、「第４回マガデミー賞」作品賞をはじめ、数々のマンガ賞にも名を連ねるなど話題沸騰。2026年１月より初のTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『TVアニメ「正反対な君と僕」いろいろとありすぎた文化祭SP』には、鈴代紗弓（鈴木役）、坂田将吾（谷役）、岩田アンジ（山田役）、大森こころ（西役）らメインキャスト陣に加え、エンディングテーマを担当した音楽ユニット・PAS TASTA（Kabanagu,yuigot,ウ山あまね）が出演。鈴木と谷、山田と西、それぞれの恋模様を軸に、これまでの物語をアフレコ裏話とともにたっぷり振り返るほか、作品を彩る楽曲たちの深掘りや“文化祭”にちなんだバラエティ企画まで、盛りだくさんな内容でお届け。
さらに、特番放送直前の２月21日（土）午後５時30分から夜８時30分にわたり、最新・第６話までの無料振り返り一挙放送も実施。
なお『正反対な君と僕』は、毎週日曜日午後５時30分より最速配信中。また同日夜９時から「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送中のほか、配信開始から３日後の毎週水曜日午後５時30分より無料配信を開始。以降、３月までのクール中ずっと、無料見放題で楽しめる。
(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会
