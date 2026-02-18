YOUと谷まりあから絶賛の声が相次いだ28歳の"横浜流星似"と話題のイケメン俳優が、年下のモデル美女にキス。大人の余裕を感じさせるアプローチで、好意を寄せる女性の心を揺さぶった。

【映像】”ウォニョン体型”23歳モデル、肌見せ部屋着姿

2月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

“ダンディ系イケメン俳優”なおき（28）がスタジオの女性陣から注目を集めたのは、2日目のこと。朝食時、なおきは黒縁メガネをかけ、カチューシャで前髪を上げたスタイルで登場した。スーツで決めていた初日とはギャップのある姿を見せたなおきに、スタジオのYOUは「かわいくない？」と胸キュン。その後なおきは、男女5人で夕食の買い出しに出かけた。

この時なおきは上下黒のシンプルな私服姿を披露し、YOUは「いいですね」「おしゃれしすぎてないおしゃれ」とまたしても絶賛。谷も「私も好き」と同調した。メンバーたちは買い物の前に、マルタのおしゃれな街並みを背景に写真撮影。自撮りショットでなおきが見せた屈託のない笑顔もスタジオの女性陣から好評を博し、YOUが「こういう顔とかよくない？」と同意を求めると、谷も「わかります〜！」と返し、意気投合。“なおき推し”同士、大いに盛り上がっていた。

この2日目の買い出しで、なおきが好印象を抱いたのが、人気雑誌『小悪魔ageha』モデルで”ウォニョン体型”と話題のせいな（23）だった。インタビューでなおきは「せいながめちゃめちゃ可愛いって感じちゃいました。せいなボルテージが上がっちゃってます」と、せいなへの想いを吐露。買い出し後、せいなと2人で料理をする機会を得ると、なおきは「ゆっくり話したいと思ってる」と好意をにおわせた。

その後なおきは、夜のプールサイドでせいなと2人きりになると、「正直に言う。俺マジで嘘つかないから。ダントツで今せいなが1位」とストレートに気持ちを伝えた。さらになおきは「もうちょっとこっち来て」と体の距離を近づけ、妖艶な表情に。「俺は本命はせいなだよ。嘘つかない」とせいなの目を見つめ、「証明してあげようか？」とドキッとする言葉を投げかけた。

「待って、恥ずかしい」と照れるせいなの言葉を遮るようにして、なおきは彼女の頬にチュッと音を立ててキス。続けて「ハグして」とせいなの体を優しく抱きしめ、「マジで本気だよ」と繰り返しアピールしていた。