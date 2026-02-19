7Ç¯¤Ö¤êÂçºþ¿·¡ª ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹5mÄ¶¤¨¡È¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡É¡õ¡Ö¹ë²Ú¤Ê¡È¿¿¤ÃÇò¡ÉÆâÁõ¡×ºÎÍÑ¡ª ¡Ö338ÇÏÎÏ¡×¤Î¡Ö¿··¿¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×²Ã¹ñ¤ËÅÐ¾ì¡ª
25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÇºÇÂç¤ÎÊÑ³×¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¥«¥Ê¥ÀË¡¿Í¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¡×¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌºþ¿·¤·¡¢5ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ËÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Ê¥À»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ2026Ç¯¸åÈ¾¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¿ôÉ´ËüÂæ¤òµÏ¿¤·¡¢¥È¥è¥¿¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢BEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÁ¸±¡ÊSophisticated Adventure¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¤È¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ð¥ó¥Ñ¡¼·Á¾õ¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹198.8¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó5050mm¡Ë¡ßÁ´Éý78.3¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó1989mm¡Ë¡ßÁ´¹â67.3¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó1709mm¡Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï120.1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó3051mm¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Á´Éý¤ÏÌó2.3¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó58mm¡Ë³ÈÂç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÌó8¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó200mm¡Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò»Í¶ù¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿Æ§¤óÄ¥¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¡¢¹Âç¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬À¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç¿Í7¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤ì¤ë3Îó¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ï¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÌó1290¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê45.6Î©Êý¥Õ¥£¡¼¥È¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¡¢Âç·¿¤Î14¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸ÇÄê¼°¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¤òÀßÄê¤·¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥À»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¤ÊBEV¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFWD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤ÈAWD¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËAWD¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ338ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯323lb-ft¡ÊÌó438Nm¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¡¢BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£FWD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â221ÇÏÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ï¡ÖXLE¡×¡ÖXLE Premium¡×¡ÖLimited¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¡Ê77.0kWh¡¢95.8kWh¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¿äÄê¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î95.8kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÇºÇÂç511km¤òÃ£À®¡£´¨ÎäÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤ÎÅß¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢µÞÂ®½¼ÅÅÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²¹ÅÙ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¼ÅÅµ¬³Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ÇÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¡ÖNACS¡ÊNorth American Charging System¡Ë¡×¥Ý¡¼¥È¤òÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ìó30Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ10%¤«¤é80%¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖV2L¡ÊVehicle-to-Load¡Ë¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¥ã¥ó¥×¤äÄäÅÅ»þ¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òµðÂç¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À»Ô¾ì¤Ç¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤«¤é2027Ç¯½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼SUV¤ÎÅÅÆ°²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£